Родившая первенца в 52 года Федункив объяснила, почему рано вышла из декрета

27 августа 2025, 13:17

Марина Федункив рассказала о своём решении рано вернуться к работе после родов

Марина Федункив (Фото: ВКонтакте @fedunkiv_m)

Актриса Марина Федункив, известная по сериалу «Реальные пацаны», рассказала о своём опыте совмещения материнства и работы. 53-летняя артистка, родившая первого ребёнка в прошлом году, приняла осознанное решение не прерывать профессиональную деятельность.





В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Федункив рассказала, что полный уход в декрет мог бы привести к чрезмерному контролю над сыном. Она пояснила, что работа помогает ей сохранять тонус и мотивацию следить за своим здоровьем и самочувствием.

«Я специально решила не оставлять работу даже на время, потому как себя знаю: уйду в материнство не просто с головой, а сверх меры. И превращусь в тотального контролёра сына, такую сумасшедшую мамочку», — рассказала женщина.