Родившая первенца в 52 года Федункив объяснила, почему рано вышла из декрета
Марина Федункив рассказала о своём решении рано вернуться к работе после родов
Актриса Марина Федункив, известная по сериалу «Реальные пацаны», рассказала о своём опыте совмещения материнства и работы. 53-летняя артистка, родившая первого ребёнка в прошлом году, приняла осознанное решение не прерывать профессиональную деятельность.
В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Федункив рассказала, что полный уход в декрет мог бы привести к чрезмерному контролю над сыном. Она пояснила, что работа помогает ей сохранять тонус и мотивацию следить за своим здоровьем и самочувствием.
«Я специально решила не оставлять работу даже на время, потому как себя знаю: уйду в материнство не просто с головой, а сверх меры. И превращусь в тотального контролёра сына, такую сумасшедшую мамочку», — рассказала женщина.Федункив отметила, что избежала послеродовой депрессии, поскольку ребёнок был долгожданным, а пара была готова к трудностям. Благодаря совместным усилиям их жизнь с сыном остаётся разнообразной.