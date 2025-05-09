Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Анна Семенович показала фингал под глазом: «Не мой парень меня побил»

Анна Семенович показала фингал под глазом: «Не мой парень меня побил»

Анна Семенович пожаловалась на фингал под глазом
Анна Семенович (Фото: Инстаграм* @ann_semenovich)

Анна Семенович (Фото: Инстаграм* @ann_semenovich)

Бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович пожаловалась в личном блоге, что у нее появился фингал под глазом.
Фигуристка выложила ролик, в котором показала фолловерам, что у нее под глазом образовались красные пятна. Звезда не стала раскрывать причину их появления.

«А еще у меня фингал под глазом. Это не мой парень меня побил! Буду завтра как-то его замазывать», — отметила Семенович.

Еще певица сетовала, что у нее не получилось позавтракать на улице из-за «собачьего холода» снаружи.

«Завтра концерт, я подготовила красивый брючный костюм, но, похоже, придется петь в пальто и шапке, как в прошлом году», — обратила внимание Анна.

Напомним, что в июне 2024 года выяснилось, что Семенович состоит в отношениях с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Звезда уточняла, что партнер находится в бракоразводном процессе.

Потом Анна признавалась, что еще не получила предложения о замужестве. Однако она уверена, что возлюбленный поведет ее под венец, как только разберется с разводом. В ноябре Денис Шреер заявил, что женится на фигуристке в 2025 году.

Читайте также:

Лариса Долина назвала свой любимый военный фильм

Общественники из «Сорок сороков» предложили положить рэпера Канье Уэста в московский рехаб

Агата Муцениеце приготовила забавный завтрак для дочери от Прилучного – фото

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#артист
#актриса
#концерт
#певица
#бизнесмен
Собчак рассказала сыну о подвиге их родственника, который дошёл до Берлина
09 мая 2025, 17:18

Ксения Собчак (фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Ксения Собчак в День Победы рассказала сыну Платону об их родственнике, который дошёл до Берлина. Соответствующее видео она разместила в личном блоге.
Журналистка вместе с мамой поделилась с Платоном семейной историей. Собчак призналась, что их семья очень гордится подвигом деда.

«Рассказываем Платону с моей мамой про его великого родственника, нашего героя – Бориса Моисеевича Нарусовича. При Сталине поменял фамилию на Нарусов. Прошёл всю войну, был ранен, вся грудь в орденах, был комендантом немецкого города, дошёл до Берлина... А потом жил тихую жизнь в Брянске, потому что в крупный город поехать не мог: женился на нашей бабушке, угнанной в плен немцами в 16 лет из под Пскова», – рассказала телеведущая.
В этот знаменательный день многие российские звёзды поделились семейными историями, связанными с Великой Отечественной войной, и поздравили россиян с 80-летней годовщиной победы.

Читайте также:

Лариса Долина назвала свой любимый военный фильм

«На её глазах расстреляли маму»: Мария Горбань впервые встретила День Победы без любимого человека

Клава Кока, Игорь Николаев и другие звезды поздравили россиян с Днём Победы

*запрещён в РФ
#ксения собчак
#ребёнок
#день победы
#9 мая
#семья
#жизнь
#герои
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скрывает отца наследника и не хочет замуж: как звезда сериала «Тайны следствия» Ольга Павловец пережила смерть сына?
09 мая 2025, 16:51

Ольга Павловец (Фото: кадр из сериала «Дела житейские»)

Публика знает Ольгу Павловец по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Склифосовский» и «Ефросинья». Актриса выходит в свет с неизменной улыбкой и кажется воплощением гармонии с собой и внешним миром. 9 мая Ольга Павловец отмечает 43-й день рождения. О том, как артистка жила после смерти первенца — в материале «Радио 1».

Представительница актерской династии

Ольги Павловец родилась в семье, где актерами были не только родители, но еще и бабушка с дедушкой. Последние, Ольга Пенчковская и Владимир Кочетков, провинциальные артисты, которые служили в разных советских театрах.

Родной дядя Ольги, Юрий Владимирович, потом стал худруком Астраханского ТЮЗа, мама, Татьяна Владимировна — актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а затем и преподавателем сценической речи в театральной академии. Папа Андрей Владимирович был ведущим актером Ленинградского ТЮЗа.

В младенчестве Ольга с мамой и папой перебралась из Астрахани в Ленинград. Здесь в их доме собирались шумные и задорные компании творческих людей, проводились пышные праздники.

Ольга Павловец (Фото: кадр из сериала «Тайны следствия»)


В музыкальной школе Павловец осваивала игру сразу на трех инструментах: фортепиано, гитаре и флейте. Девочка занималась танцами и участвовала в спектаклях, а в школе искусств «Тутти» Ольга стала одной из лучших воспитанниц.

После получения аттестата девушка вполне могла поступить в консерваторию. Однако сама Ольга хотела стать именно драматической актрисой, из-за чего пошла на прослушивание в ЛГИТМиК.

Павловец поступила на курс Исаака Романовича Штокбанта, худрука театра «Буфф», на сцене которого актриса появилась уже на первом курсе. К моменту получения диплома в активе Ольги уже имелись ведущие роли в нескольких постановках, а во время учебы она вела передачи на телевидении и снималась в сериалах. Однако Павловец грезила о большом кино, поэтому после выпуска она отправилась в столицу. Там Ольга тут же получила роль в проекте «Стилет-2» и познакомилась со своим первым мужем, Дмитрием Щербиной.

Отношения с Шепсом, роман с заключенным и сын от неизвестного: как живет Мэрилин Керро после «Битвы экстрасенсов»
Отношения с Шепсом, роман с заключенным и сын от неизвестного: как живет Мэрилин Керро после «Битвы экстрасенсов»

Романы и личная трагедия

Отношениям с Дмитрием Щербиной предшествовала весьма романтическая история с Александром Домогаровым. Павловец вспоминала, как гуляла по вечерам с артистом, игравшим в сериале «Стилет-2» ключевую роль. Домогаров читал возлюбленной стихи и пел по вечерам романсы. Александру сразу понравилась молодая актриса, но вместе с тем шутил и предлагал завести роман в обмен на помощь Павловец с карьерой.

Дмитрий Щербина же был иным: серьезным, заботливым и дальновидным. Тогда еще Ольга не понимала, что в совместной жизни эти качества принесут немало трудностей.

Ольга вышла замуж, родила сына Прохора и неожиданно осознала, что ее жизнь с Домогаровым невыносима. Пара никогда не веселилась вместе, а вместо этого ссорилась по самым глупым поводам. После разрыва с артистом Павловец жила между Петербургом и Москвой. В столице она трудилась, а в Питер постоянно ездила, чтобы увидеться с сыном, который жил у ее родителей.

Ольга Павловец (Фото: кадр из сериала «Тайны следствия»)


Потом Ольга повстречала Ивана Шибанова. Тогда она не строила далеко идущих планов.

Когда Ольга работала над картиной «Террор любовью», произошла трагедия, умер ее четырехлетний сын. В тот день он приехал вместе с бабушкой и дедушкой на дачу, споткнулся возле канавки и потом ушел из жизни. Вечером Андрей Павловец позвонил дочери в столицу, но не смог сказать ни слова. Она и так осознала, что случилось что-то ужасное.

Актриса редко говорит о периоде после того страшного инцидента. Со слов Ольги, ей помогла любовь и поддержка родных. Павловец пила успокоительные лекарства, актрисе несколько раз приходилось вызывать «скорую». Спустя время она научилась жить с этой болью. Затем у артистки возникло желание снова стать мамой.

«Это был тяжелый опыт»: Стеснение в звездной семье, подозрения в изменах и брак с Меньшовой. Игорю Гордину 60 лет
«Это был тяжелый опыт»: Стеснение в звездной семье, подозрения в изменах и брак с Меньшовой. Игорю Гордину 60 лет

Обрела счастье и не торопится замуж

Потом Ольга с Иваном стали родителями, у них появился сын Макар, хотя потом пара все же разошлась. Затем артистка поняла, что хочет еще одного ребенка и родила младшего сына Андрея.

С сыновьями ей так же помогают ее родители, тем более что Ольга Павловец переехала назад из столицы в Петербург.

Ольга Павловец (Фото: Инстаграм* @olga_pavlovets_real)


Имя отца Андрея Павловец не раскрывает, но при этом признаётся, что с мужчиной ее ничего не связывает, а сердце ее совершенно свободно. К слову, выходить замуж Ольга страстного желания вовсе не имеет, не хочет вновь ошибаться.

Актрисе важно, чтобы возлюбленный обожал ее наследников, смог бы найти с ними общий язык и стать настоящим другом для мальчиков.

Павловец полагает, что все в жизни происходит в нужный момент, а если нет, значит, так тому и быть. Для себя Ольга даже вывела формулу идеальных отношений. Пара должна вместе расти и развиваться, ей чрезвычайно важно гордиться своим партнером.

Читайте также:

Поступление по блату, ссоры с отцом и иски от бывшей: почему Федор Бондарчук все еще не оформил развод с Паулиной Андреевой?

Подаренная Моисеевым квартира в аресте, недвижимость в Москве спешно продается: почему Кристина Орбакайте «нищает на глазах»

Связь с Бузовой, скандалы на шоу «Дом-2» и отношения с американкой: где сейчас Рустам Солнцев

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#статьи
#актёр
#актриса
#артист
#фильм
#сериал
#смерть
#ребёнок
#брак
#развод
#кино
#родители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лариса Долина назвала свой любимый военный фильм
09 мая 2025, 16:34

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Лариса Долина выбрала любимый военный фильм. Певицу засняли в квартире, которую ей удалось вернуть после обмана украинских мошенников.
Артистка опубликовала в своём Telegram-канале видео, где выбирала один из двух предложенных фильмов на военную тематику.

Сначала в опросе лидировала картина «Летят журавли», затем её заменил фильм «А зори здесь тихие». В результате, перебрав ещё несколько легендарных фильмов, посвящённых Великой Отечественной войне, Долина остановилась на работе режиссёра Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». В картине сыграли роли такие выдающиеся советские артисты как Евгений Леонов, Анатолий Папанов и Маргарита Терехова.

В подписи к посту Долина спросила у своих поклонников, какие фильмы о Великой Отечественной войне навсегда останутся в их сердцах.

Читайте также:

Купившая квартиру Долиной Полина Лурье в суде обжаловала её передачу певице

Лариса Долина раскритиковала вокал американской певицы

Виновата «Погода в доме»: Лариса Долина рассказала, почему её недолюбливала Пугачёва
#фильм
#видео
#картина
#вокал
#военные
#великая отечественная война
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Общественники из «Сорок сороков» предложили положить рэпера Канье Уэста в московский рехаб
Общественники обратятся в прокуратуру из-за клипа рэпера Канье Уэста
09 мая 2025, 16:18

Канье Уэст (Фото: Instagram* @ye)

Представители движения «Сорок сороков» готовят заявление в прокуратуру с требованием признать песни из нового альбома рэпера Канье Уэста экстремистскими и запретить их на территории России.
Общественники отметили, что в альбоме содержится открытая пропаганда экстремизма и извращений, а также прочие «страшные кощунства».

Члены движения подчеркнули, что ещё в прошлом году выступали против проведения в России концерта Уэста, а с новым альбомом он вообще «пал в какую-то бездну».

«Видимо, у него что-то надломилось с таким образом жизни, и он стал просто психически больным», – заявили «Сорок сороков» в беседе с «Постньюс».
Поводом для такой реакции стал клип на трек с названием, повторяющим нацистское приветствие. В самой песне звучит хоровое исполнение этого словосочетания и фрагменты речи Адольфа Гитлера. Ролик был опубликован 8 мая, когда в Европе и США отмечают День Победы.

В заключение общественники заявили, что готовы помочь Уэсту не только с ограничением деструктивного контента, но и «с выбором хорошего рехаба или психиатрической больницы в Москве».

Читайте также:

Канье Уэст в Японии угнал велосипед местного папарацци

«Конец истории или мыльная опера?»: Канье Уэст рассказал об уходе от него Бьянки Цензори

Канье Уэсту могут запретить въезд в Россию

*запрещён в РФ
#сша
#певец
#нацизм
#прокуратура
#жалобы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Агата Муцениеце приготовила забавный завтрак для дочери от Прилучного – фото
09 мая 2025, 16:01

Агата Муцениеце с дочерью Мией (фото: Instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце развлекается с дочерью как может. В праздничный день Мия захотела устроить необычный завтрак.
Дочь артистки от Павла Прилучного вместе с мамой приготовила забавное блюдо: они воткнули в сосиски спагетти и сварили их, проделав глазки и ротики. В результате, блюдо из простых ингредиентов получило новую форму.


Напомним, что на прошлой неделе Агата Муцениеце согласилась стать женой аккордеониста Петра Дранги, который сделал ей предложение на фоне заката. Актриса воспитывает дочь Мию, которая родилась в браке с актёром Павлом Прилучным. Звёздная пара развелась в 2020 году. Также у них есть сын Тимофей, который принял решение остаться с отцом и его новой женой Зепюр Брутян.

Читайте также:

Агата Муцениеце призналась в алкоголизме: «Не понимаю женщин, которые два бокала за мяском и всё»

Раскрыта причина, почему сын Агаты Муцениеце не хочет жить с ней

«Не может отпустить прошлое»: Телеведущий раскрыл секрет предложения Дранга Муцениеце

*запрещён в РФ
#актриса
#ребёнок
#еда
#праздник
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате