Анна Семенович показала фингал под глазом: «Не мой парень меня побил»

Анна Семенович (Фото: Инстаграм* @ann_semenovich)
Бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович пожаловалась в личном блоге, что у нее появился фингал под глазом.
Фигуристка выложила ролик, в котором показала фолловерам, что у нее под глазом образовались красные пятна. Звезда не стала раскрывать причину их появления.
Еще певица сетовала, что у нее не получилось позавтракать на улице из-за «собачьего холода» снаружи.
Напомним, что в июне 2024 года выяснилось, что Семенович состоит в отношениях с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Звезда уточняла, что партнер находится в бракоразводном процессе.
Потом Анна признавалась, что еще не получила предложения о замужестве. Однако она уверена, что возлюбленный поведет ее под венец, как только разберется с разводом. В ноябре Денис Шреер заявил, что женится на фигуристке в 2025 году.
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«А еще у меня фингал под глазом. Это не мой парень меня побил! Буду завтра как-то его замазывать», — отметила Семенович.
Еще певица сетовала, что у нее не получилось позавтракать на улице из-за «собачьего холода» снаружи.
«Завтра концерт, я подготовила красивый брючный костюм, но, похоже, придется петь в пальто и шапке, как в прошлом году», — обратила внимание Анна.
Напомним, что в июне 2024 года выяснилось, что Семенович состоит в отношениях с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Звезда уточняла, что партнер находится в бракоразводном процессе.
Потом Анна признавалась, что еще не получила предложения о замужестве. Однако она уверена, что возлюбленный поведет ее под венец, как только разберется с разводом. В ноябре Денис Шреер заявил, что женится на фигуристке в 2025 году.
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Ольга Енгалычева