Лариса Долина назвала свой любимый военный фильм

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)
Лариса Долина выбрала любимый военный фильм. Певицу засняли в квартире, которую ей удалось вернуть после обмана украинских мошенников.
Артистка опубликовала в своём Telegram-канале видео, где выбирала один из двух предложенных фильмов на военную тематику.
Сначала в опросе лидировала картина «Летят журавли», затем её заменил фильм «А зори здесь тихие». В результате, перебрав ещё несколько легендарных фильмов, посвящённых Великой Отечественной войне, Долина остановилась на работе режиссёра Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». В картине сыграли роли такие выдающиеся советские артисты как Евгений Леонов, Анатолий Папанов и Маргарита Терехова.
В подписи к посту Долина спросила у своих поклонников, какие фильмы о Великой Отечественной войне навсегда останутся в их сердцах.
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Сначала в опросе лидировала картина «Летят журавли», затем её заменил фильм «А зори здесь тихие». В результате, перебрав ещё несколько легендарных фильмов, посвящённых Великой Отечественной войне, Долина остановилась на работе режиссёра Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». В картине сыграли роли такие выдающиеся советские артисты как Евгений Леонов, Анатолий Папанов и Маргарита Терехова.
В подписи к посту Долина спросила у своих поклонников, какие фильмы о Великой Отечественной войне навсегда останутся в их сердцах.
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Анастасия Чинкова