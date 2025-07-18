«При чем здесь она? Кто ее пригласил, на того и вали»: Шаляпин заступился за Гузееву в истории о мошенничестве с виллами на Бали

18 июля 2025, 08:03

Шаляпин встал на сторону обвиненной в мошенничестве виллами на Бали Гузеевой

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин встал на сторону Ларисы Гузеевой, попавшей в скандал с мошенничеством на Бали. Певец считает, что ведущую подставили, и обманутые покупатели вилл напрасно обвинили ее. Слова звезды передает «StarHit».





Три недели назад Лариса Гузеева оказалась в центре скандала, когда блогер Сергей Домогацкий, чьи услуги по продаже элитных вилл на Бали рекламировала ведущая «Давай поженимся!», исчез с деньгами клиентов. Одна из пострадавших рассказала, что еще в 2022 году вложила 200 тысяч долларов в строящийся объект, но строительство заморозили, а деньги и документы пропали. Риелтор заработал на обмане не менее 8 миллиардов рублей



Лариса Гузеева (Фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Около 30 человек, доверившихся рекламе ведущей, подали на Гузееву заявление в полицию, обвиняя в причастности к афере.



Прохор Шаляпин, несмотря на прошлые разногласия с Гузеевой, публично поддержал ее в шоу Евгении Медведевой «БеС Комментариев». Он уверен, что Ларису несправедливо обвиняют, так как она лишь рекламировала агентство, не зная тонкостей законов Бали, где даже построенный дом могут признать незаконным.





«Счастье оно и такое тоже»: Лариса Гузеева выложила несколько теплых и откровенных снимков без макияжа с любимым питомцем

«Хочу выразить слова поддержки Ларисе Гузеевой, с которой мы тоже чуть-чуть повздорили, но в целом она женщина хорошая. Хочу пожелать ей добра и чтобы она выкарабкалась из этой истории. На нее написали заявление в полицию. Я был в ужасе. Я уверен, что ее просто подставили. При чем здесь она? Кто ее пригласил, на того и вали. (...) На ее месте мог оказаться любой публичный человек», — высказался звезда в YouTube-шоу.