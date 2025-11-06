Новое шоу Ксении Бородиной составит конкуренцию «Давай поженимся»

06 ноября 2025, 00:44

Телеведущая Бородина запустила романтическое шоу «Второй шанс»

Ксения Бородина (Фото: Telegram / @borodylia0803)

Известная телеведущая Ксения Бородина запустила проект, призванный помочь людям, пережившим разрыв отношений, вновь обрести счастье. Шоу получило название «Второй шанс» и представляет собой современную версию дейтинг-формата, передает «Стархит».