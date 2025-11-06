Блогер Валя Карнавал заинтриговала подписчиков фотографией в свадебном образе
Известная блогер и певица Валя Карнавал подогрела интерес своих поклонников, опубликовав в социальных сетях загадочное фото. Об этом пишет 7days.
На снимке 23-летняя звезда предстала в роскошном белом платье с кружевными деталями, фатой и традиционным букетом невесты, а на безымянном пальце сверкало обручальное кольцо.
Публикация вызвала бурную реакцию среди фолловеров, которые активно обсуждают возможную свадьбу кумира. Однако сама артистка хранит молчание и не комментирует ситуацию, оставляя фанатов в догадках. Остается неясным, является ли это кадром со съемочной площадки или действительно свидетельствует о переменах в личной жизни певицы.
Ранее в медиа появлялись сообщения о романтических отношениях Вали с состоятельным предпринимателем Аргишти Эвояном. Хотя артистка предпочитала не раскрывать подробности личной жизни, она периодически демонстрировала поклонникам роскошные подарки и букеты от таинственного избранника.
