Блогер Валя Карнавал заинтриговала подписчиков фотографией в свадебном образе

Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

Известная блогер и певица Валя Карнавал подогрела интерес своих поклонников, опубликовав в социальных сетях загадочное фото. Об этом пишет 7days.



На снимке 23-летняя звезда предстала в роскошном белом платье с кружевными деталями, фатой и традиционным букетом невесты, а на безымянном пальце сверкало обручальное кольцо.

Публикация вызвала бурную реакцию среди фолловеров, которые активно обсуждают возможную свадьбу кумира. Однако сама артистка хранит молчание и не комментирует ситуацию, оставляя фанатов в догадках. Остается неясным, является ли это кадром со съемочной площадки или действительно свидетельствует о переменах в личной жизни певицы.

Ранее в медиа появлялись сообщения о романтических отношениях Вали с состоятельным предпринимателем Аргишти Эвояном. Хотя артистка предпочитала не раскрывать подробности личной жизни, она периодически демонстрировала поклонникам роскошные подарки и букеты от таинственного избранника.
