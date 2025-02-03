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Работа стриптизершей, тяжелый развод и спасение в вере: жизнь актрисы Юлии Такшиной до и после «Не родись красивой»

Юлия Такшина (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Юлия Такшина (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Юлия Такшина не мечтала стать звездой кино: карьеру начала с работы танцовщицей, планировала податься в журналисты. Однако череда событий привела ее в сериал «Не родись красивой», благодаря съемках в котором Юлия обрела не только известность, но и любовь.
О том, как сложилась жизнь актрисы Юлии Такшиной — в материале «Радио 1».

Дистрофия в подростковом возрасте




Юлия Такшина родилась 9 июля 1980 года в Белгороде, где ее мама работала редактором, а отец сначала был тренером по боксу, после чего устроился кинологом. У Юлии также есть старший брат Владимир, авторитет которого для будущей звезды был неоспоримым.

Однажды из-за брошенной им фразы «Что-то ты поправилась» 15-летняя девушка практически перестала есть, в результате чего похудела до 39 кг. Также она записалась на шейпинг и во время одного из упражнений почувствовала острую боль в животе. Такшину госпитализировали, медики диагностировали ей «дистрофию второй степени».

Тем не менее Юлия продолжила худеть и вскоре вновь попала в медучреждение с повторным приступом. К счастью, на этот раз врачам удалось убедить девушку, что если не начать нормально питаться, то организм может не справиться и с банальной простудой. Спустя время Такшина исправила свое пищевое поведение и в результате стала весить на 4 кг больше, чем до диеты.

Увлечение журналистикой


В старших классах Юлия заинтересовалась журналистикой: благодаря маме она попала на местное телевидение и сделала несколько сюжетов. В 17 лет абитуриентка отправилась в столицу, где планировала поступить в институт. Для конкурса в МГУ требовалось предоставить несколько печатных работ, и Юля, воспользовавшись визиткой репортера издания «Я молодой», некогда приезжавшего в Белгород, обратилась в редакцию за помощью. Сотрудники снисходительно разрешили девушке взять интервью у Алексея Кортнева, и она буквально устроила артисту «засаду» прямо у клуба перед концертом.

«Выходит Алексей из машины, а его ослепляют вспышки. Он, правда, не растерялся и стал позировать, потом тихонько у меня поинтересовался: "Что здесь такое, с чего ажиотаж?". Добродушно надо мной посмеявшись, дал интервью. Вскоре я поступила на журфак, но через полтора года бросила учебу», — вспоминала актриса.

Работа танцовщицей


Примечательно, что Юлия начала прогуливать занятия в институте из-за того, что стала выступать в балете у Олега Газманова. Гастроли не были постоянными, так что денег катастрофически не хватало. Иногда Такшина оставалась ночевать в прямо в ДК, где проходили репетиции, или снимала комнату у пенсионеров посуточно.

Стоит отметить, что в юности она танцевала не только в студиях классической хореографии. Некоторое время Юлия работала стриптизершей. Периодически в мужских журналах появлялись ее пикантные снимки.

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Спустя время в жизни Такшиной произошли крутые изменения. Благодаря брату, работавшему танцором у Александра Буйнова, на сборном концерте Юлия познакомилась с Сергеем Зверевым и год проработала у него моделью. Однако в какой-то момент девушка осознала, что век танцовщицы короток, и задумалась о будущем. В голову ей пришла блестящая идея стать актрисой.

Карьера актрисы


Благодаря знакомству с костюмером «Современника» Юлия связалась с преподавателем «Щуки» Владимиром Поглазовым, согласившимся подготовить ее к экзаменам. Владимир Петрович разглядел в Такшиной талант и в итоге взял ее на свой курс, хотя не все коллеги одобряли это решение.

Юлия Такшина (Фото: кадр из сериала «Не родись красивой»)

На четвертом курсе девушка дебютировала в сериале «Не родись красивой» и вмиг обрела популярность. Правда, знали актрису только по имени героини, стервозной секретарши Виктории Клочковой. Примечательно, что Ольга Ломоносова стала близкой подругой Такшиной и на экране, и в реальной жизни. Артистка боялась застрять в образе злодейки Вики, так что искренне радовалась, когда режиссеры предлагали кардинально противоположных героев.

В фильмографии актрисы более 50 работ. Среди них сыгранные роли в картинах «Бывшая», «Пари на любовь», «Партизаны», «Неадекватные люди», «Кухня», «12 месяцев. Новая сказка», «Держи удар, детка!» и других проектах.

Романы Юлии Такшиной


Первую любовь Юлия встретила в танцевальной студии: после отъезда брата в Москву ее партнером стал Саша Веников. По давней традиции танцевальный коллектив выезжал с палатками на природу, и однажды молодой человек признался Такшиной в симпатии под звездами. Их отношения продлились почти 5 лет, а потом девушка уехала в Москву, Александр не стал ее удерживать.

На съемках «Не родись красивой» чувства ворвались в ее жизнь с новой силой — Юлия закрутила служебный роман с Григорием Антипенко, сыгравшим в сериале главную мужскую роль.

Григорий Антипенко и Юлия Такшина (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

«С Гришей мы сначала друг другу не очень приглянулись. На съемках общались мало, у нас было мало совместных сцен. Но со временем познакомились ближе», — признавалась артистка.

Когда Юлия узнала, что беременна, Григорий увез ее в тур в Венесуэлу, где пара путешествовала по островам на небольших самолетах. В 2007 году на свет появился сын актеров Ваня, и Такшина чувствовала себя абсолютно счастливой до тех пор, пока избранник не уехал на пробы. В голове прочно закрепилась мысль: неужели отныне вся жизнь — это нахождение с ребенком дома, а съемки и друзья остались в прошлом?

Спустя время актриса научилась совмещать карьеру и дом. В 2009 году Юлия родила второго сына, Федора.

Тяжелое расставание


Несмотря на рождение двоих детей, Антипенко так и не позвал Такшину замуж.

«Помню, когда забеременела, Гриша сказал: «Надо пожениться!». Я ответила: «Нужно, а когда?». И разговор на этом закончился. Все было как бы между делом, а ведь это очень важная тема», — подчеркнула Юлия.

После шести лет отношений Юлия и Григорий разошлись. Следует отметить, что в истинные причины семейной драмы бывшие возлюбленные не посвящали ни детей, ни окружение. Позднее оба твердили, что просто не созданы друг для друга.

Все же им удалось сохранить дружбу, важные даты и праздники они по-прежнему проводили в семейном кругу. Но на самом деле пережить разрыв с избранником Юлии было нелегко.

Вера


Из глубокой депрессии Юлию Такшину вывела православная книга «Несвятые святые» архимандрита Тихона. По словам актрисы, прийти в себя ей помогла Вера в Бога и покаяние.

Сначала Юлия начала посещать церковь, потом читать православную литературу. Очевидцы рассказывают, что она по сей день ходит по воскресеньям в Сретенский храм, исповедуется, причащается. А также прививает любовь к Богу подросшим сыновьям.

Юлия Такшина сегодня


Сегодня актриса продолжает оберегать свою личную жизнь и старается жить с Богом в сердце. Также Юлия пришла к выводу, что главное для женщины — это семья и дети, но уж точно не слава и деньги.

Юлия Такшина с семьей (Фото: соцсети)

Юлия Такшина прекрасно выглядит в свои 44 года, продолжает съемки в кино и игру в театре, однако главным в своей жизни оставляет семью и сыновей.

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«Порно-шик»: Стилист объяснила, что не так с внешностью Анны Седоковой
Стилист Палюткина: Седокова со своими прозрачными образами застряла в нулевых
03 февраля 2025, 11:38

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

В современных реалиях на ее судьбу выпало немало трудностей. Она не выходит в социальные сети и пытается справиться со случившимися в жизни событиями — теми, которые от нее не зависели.
Я не знаю, что мне делать с этою бедой:
У нее небесный запах, цвет золотой.
Сердце по ночам Богу молится,
Просит каждый раз об одном, но... («Не оставляй меня любимый», К.Меладзе)

Яркая и экстравагантная, сексуальная и темпераментная: о чем же молится она — бывшая солистка группы «ВИА Гра», певица, актриса и телеведущая Анна Седакова? Замаливает темное прошлое, устраивает приятное настоящее или проповедует светлое будущее?

На эти вопросы можно найти ответы, обращаясь к внешнему виду героини. Стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» назвала Седокову «вульгарным ангелом».
«Девушка с лицом «babyface», нежнейшим ангельским голосом, точеной талией и огромным пышным бюстом с ярко-выраженными, неестественными ягодицами. Она пытается быть ультрасовременной, но все время застревает между прошлым и будущим: яркие, порой нелепые сочетания, избыточные крупные аксессуары (дешевая бижутерия) — это стремление к провокации», — объяснила эксперт.


Анна Седокова (Фото: соцсети)


По ее словам, стиль Анны напоминает гардероб из музыкального клипа нулевых, где каждый элемент образа выпрыгивает из кадра.

«Иногда кажется, что она выбрала все самое модное, но смешала несколько трендов — это стало работать против нее», — подчеркнула стилист.

Любимые модели, цвета, материалы


По словам Палюткиной, образы Анны — яркая мозаика из модных экспериментов, где все элементы из разных эпох.

«Ее излюбленные модели — это облегающие платья (показать свой пышный бюст), утягивающие топы с фирменными декольте, экстремальные разрезы. Ее излюбленный материал — дерзкая кожа. Любимый цвет — красный», — заметила стилист.
Анна Седокова (Фото: соцсети)


Искусство соблазнения


Стилист поделилась, что, обращаясь к личности Седоковой, в первую очередь выходит информация о самых дерзких нарядах, об искусстве соблазнения, о сексуальных образах, которые сведут с ума любого мужчину.

«Даже в спортивной повседневной одежде она стремится показать глубокое декольте и яркий макияж. Эта история о том, что она постоянно хочет вернуться в молодую себя, когда она была миловидным ангелом, но все же она сейчас завернута в упаковку порно-шика: в прозрачные ткани, яркие цвета, кричащий макияж, в копну пышных волос. Она похожа на хищницу», — отметила Палюткина.

Анна Седокова (Фото: соцсети)


Кринж-гламур: «охота» продолжается


По словам стилиста, нарочито вызывающие образы, открытые интимные места у замужней девушки говорят о том, что она свою «охоту» еще не закончила.

«Со времен нулевых это амплуа и имидж остается с ней. Она застряла в этой роли секс-символа нулевых: латекс, стразы, глубокое декольте, мини-юбки, корсеты, высокие сапоги. Это был кричащий о роскоши и сексуальности стиль. Однако он часто переходил край между эффектностью и безвкусицей», — прокомментировала собеседница.

Эталон современной безвкусицы


«Ее можно назвать эталоном современной безвкусицы: слишком плотный тон, яркие губы, темные тени — боевой раскрас. Это выглядит устаревшим и перегруженным. Любой, казалось бы, минималистичный образ она дополняет какими-то лишними деталями», — объяснила Кристина.

Она добавила, что в Анне Седоковой продолжает жить гламур нулевых, в то время, как остальной мир давно перешел на естественность и минимализм.

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Но я играю эту роль
Как две сестры — любовь и боль
Живут во мне необъяснимо («Не оставляй меня любимый», К.Меладзе)

Таким образом, судя по стилевому имиджу героини, она, действительно, играет роль. Любовь в ней — стремление вернуться к себе молодой и неискушенной, а боль — реальная сторона безвкусицы и отвергающего ее современного мира. Возможно, когда-нибудь она все-таки достигнет равновесия…

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«Поперлась за ними»: Отец Тиммы рассказал, как Седокова увела Яниса у первой жены
Отец Тиммы рассказал о его измене первой жене с Седоковой
03 февраля 2025, 10:35

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

Семья Яниса Тиммы продолжает искать причины, по которым баскетболист совершил суицид, регулярно обвиняя в этом его бывшую жену Анну Седокову.
На этот раз друг покойного Яниса Марк Пугачев в прямом эфире поговорил с отцом спортсмена Райтисом, который рассказал, что шесть лет назад его сын хотел порвать связь с Седоковой, когда еще был женат на Сане, но не смог.

«Это был март 2019 года, кажется. Он позвонил ночью, я был на соревнованиях, и он рассказывает такую историю: он был неверен Сане с какой-то там певицей, он даже назвал фамилию, но эта фамилия мне ничего не говорила, я ее подзабыл. Я ему говорю, слушай, что сделаешь, ну, так с мужчинами бывает, было так было, но ты Сане лучше не говори, будет больно человеку», — рассказал Райтис.

Тогда отец надеялся, что сын останется с женой. Пара уехала в отпуск в Грецию, но Анна поехала следом за ними.

«В том же 2019 году после их знакомства Сана с Янисом поехали в Грецию отдыхать, так она поперлась за ними, следовала везде, там уже был расчет с тех времен, чтобы его забрать. Об этом я особо не знал, но такое получилось», — рассказывает подробности Тимма-старший.

Когда он узнал, что сын разводится с Седоковой, то сначала не поверил и посчитал, что таким образом пара хочет привлечь подписчиков. Однако, когда он понял, что на этот раз все серьезно, то даже обрадовался. Отец Яниса тогда решил, что у сына начнется новая жизнь, и он наконец найдет девушку «получше» Седоковой.

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Комик-иноагент Слепаков* готов отказаться от политических песен, чтобы выступить перед россиянами на корпоративах
SHOT: Семен Слепаков* задрал ценник на корпоративы до 5,6 млн рублей
03 февраля 2025, 10:03

Семен Слепаков* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Комик-иноагент Семен Слепаков* готов отказаться от политических песен, лишь бы выступить перед россиянами на корпоративах. В ожидании заказов он поднял ценник на свои выступления до 5,6 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что с начала текущего года Слепаков* поднял стоимость на частные выступления на чуть более 500 тыс рублей. Зрители и их национальность для комика не имеют значения — он готов петь даже для россиян. При этом музыкант готов отказаться от любых скандальных политических песен.

Примечательно, что гости вечеринки могут самостоятельно выбрать плейлист. В райдере Слепакова* присутствуют следующие обязательные требования: перелет бизнес-классом, выкупленное купе в СВ, проезд на дорогих машинах. Если же концерт проходит за пределами СНГ, то водитель автомобиля не должен знать русского языка.

Жить шоумен предпочитает в люксовых номерах пятизвездочных отелей, а в гримерке должна быть вода премиального бренда и только свежие продукты.

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Стала известна причина, по которой теннисистка Анна Курникова появилась на публике в инвалидном кресле
Анна Курникова появилась на публике в инвалидном кресле из-за травмы спины
03 февраля 2025, 09:30

Анна Курникова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Российская теннисистка Анна Курникова недавно была замечена в инвалидном кресле. Об этом пишет Super.ru.
На днях спортсменка впервые за долгое время появилась на публике с дочерьми от певца Энрике Иглесиаса. Уточняется, что Курникова сидела в инвалидном кресле, которое везла ее помощница.

Согласно информации источника, причина в травме спины, из-за которой теннисистке в свое время пришлось уйти из спорта. Сообщается, что по сегодняшний день Курниковой иногда приходится пользоваться инвалидным креслом из-за сильнейших болей в спине.

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#теннис
#спорт
#карьера
#травма
#семья
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«Учусь работать с эмоциями»: Анастасия Решетова призналась, что посещает психотерапевта
Анастасия Решетова пожаловалась на отсутствие душевного равновесия
03 февраля 2025, 09:16

Анастасия Решетова (Фото: соцсети)

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова заявила, что не может сохранять душевное равновесие и из-за этого посещает психотерапевта, пишет The Voice.
«Начиная работу с психотерапевтом, я не просто разбираю конкретные ситуации, но и учусь работать с эмоциями. Разрешить себе испытывать разные чувства — первый шаг к эмоциональному здоровью», — рассказала Решетова.

По ее словам, ее ожидает «нелегкий путь», который она намерена пройти до конца.

«Получая негативный комментарий на работе, у нас появляется раздражение, обида, стыд. Но если зациклиться на этом, то эта эмоция перейдёт в настроение», — объяснила модель.

Она также порекомендовала не игнорировать свои эмоции и переживания и даже записывать их в соответствующий дневник.

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#семья
#язык
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«Ты же моя семья?»: Агата Муцениеце с горечью обратилась к дочери
Агата Муцениеце с горечью обратилась к дочери
03 февраля 2025, 09:03

Агата Муцениеце (Фото: соцсети)

Агата Муцениеце провела выходные с дочерью. Актриса услышала внезапный вопрос от Мии, который не смог застать ее врасплох, видео опубликовано в ее социальных сетях.
После расставания с актером Павлом Прилучным дети экс-супругов остались жить с матерью, но с августа прошлого года Агата не видела сына. Тимофей прекратил общение с матерью, а также предпочел остаться в новой семье отца.

Недавно Муцениеце опубликовала в своем блоге ролик, как готовит пиццу на ужин вместе с дочерью.

«У нас воскресенье, день семейный!» — сообщила Агата.

Мия сразу же поинтересовалась у мамы, что значит ее фраза о семейном дне.

«Ну, воскресенье — выходной, его с семьей обычно проводят. Ты же моя семья?» — с горечью обратилась к дочке актриса.

Напомним, 11 января Тимофей отмечал свой день рождения. Празднование проходило в загородном отеле вместе с отцом мальчика Павлом Прилучным, сестрой Мией, Зепюр Брутян, второй женой Прилучного, и их сыном Микаэлем. Агату Муцениеце на праздник не ​пригласили.

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«Сняла пальто, а под ним — ничего?!»: Номинация на «Грэмми» рэпера Канье забылась на фоне «провокации» его жены Бьянки Цензори
Канье Уэст явился на «Грэмми» с Бьянкой, но та шокировала публику провокационным нарядом
03 февраля 2025, 06:14

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)

На 2025 Grammy Awards публика замерла в шоке, когда Канье Уэст вместе с женой Бьянкой Цензори появился на красной дорожке. Сначала всё выглядело довольно спокойно – пара в черных нарядах позировала фотографам у Crypto.com Arena. Но как только они дошли до секции для фотографов, Бьянка внезапно сбросила свое черное перьевое пальто, оставшись в прозрачном мини-платье, которое практически не скрывало её тело.
Зрители тут же бросились обсуждать происшествие в соцсетях, не сдерживая эмоций. Кто-то был ошарашен, кто-то в замешательстве – но равнодушных не осталось. В зале даже повисла тишина на несколько секунд после столь эпатажного жеста модели.

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)

«Не, ну серьезно... Они куда вообще явились? Это — не мода. Что, у нас теперь нормальное дело — голышом в Свет выходить?», — возмущался один из пользователей в соцсети X, получивший широкую поддержку других пользователей.
Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)

Канье Уэст в этот вечер появился не просто так – он номинирован на «Грэмми» в категории «Лучшая рэп-песня» за трек 2024 года «Carnival». Однако все внимание публики оказалось приковано не к его музыкальным достижениям, а к очередному провокационному выходу супруги.

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: соцсети)

Вскоре после «шоу» Бьянки в Сети распространились слухи, что Уэста и ее выгнали. Однако CNN сообщает, что в этих слухах нет правды. Канье Уэст был приглашен из-за своей номинации. Однако он действительно быстро покинул мероприятие, как только «развлекся» шумом, который навел внешний вид Цензори.

Отношения Уэста с Бьянкой и недавние скандалы

Редкий выход пары в свет произошел вскоре после того, как Уэст вновь оказался в центре скандала. В субботу он опубликовал в соцсети X шокирующий пост о бывшем вице-президенте Камале Харрис, в котором признался, что когда-то испытывал к ней влечение и хотел затащить в постель, но теперь больше не интересуется «лузерами». Позже он удалил сообщение и извинился перед её детьми, назвав Камалу «очень хорошим человеком».

Отношения Канье и Бьянки начались в 2020 году, когда она работала архитектором в Yeezy. Тогда рэпер ещё был женат на Ким Кардашьян, матери его четверых детей. В январе 2023-го Уэст и Цензори впервые публично подтвердили роман, а вскоре после этого поженились. С тех пор Бьянка неоднократно шокировала публику своими откровенными образами.

Первый вылет сезона: Надежда Сысоева покинула проект со скандалом, Седокову обвинили в интригах, а Щербаков пожаловался на «тупизм»
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В прошлом году она даже рисковала оказаться в тюрьме после прогулки по Парижу в одних прозрачных колготках – во Франции публичное обнажение грозит годом лишения свободы и штрафом в 15 000 евро.

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Первый вылет сезона: Надежда Сысоева покинула проект со скандалом, Седокову обвинили в интригах, а Щербаков пожаловался на «тупизм»
Сысоева ушла из «Выжить в Самарканде», а Торнике обвинил Седокову в интригах
03 февраля 2025, 05:06

Надежда Сысоева (Фото: соцсети)

Третий сезон шоу «Выжить в Самарканде» начался с драмы и неожиданных поворотов. Чего только не было: участники плели интриги, ели кебаб метровыми порциями и даже ночевали на камнях. Первой выбыла Надежда Сысоева – и не без скандала, сообщает «СтарХит». Но страсти не утихли: Торнике возмутился поведению Анны Седоковой.
Сысоева и Седокова не ладят — настолько, что Анна собиралась отказаться от участия в проекте из-за случайно встречи в аэропорту. Лишь благодаря умелым уговорам Торнике Квитатиани исполнительница согласилась вернуться. Чтобы ее возвращение вдруг не обернулось мгновенным уходом, решили перестраховаться — дать Седоковой иммунитет. Однако между девушками по-прежнему продолжали летать искры.

Торнике Квитатиани и Анна Седокова (Фото: скриншот шоу «Выжить в Самарканде»)

В результате в финале выпуска Анна проголосовала против Надежд, которая была вынуждена отправиться на испытание. Она его проиграла.

Сысоева надеялась, что соперник из народной команды уступит ей место, но тот решил остаться. Разочарованная, звезда ушла со сцены, добавив перед уходом: «Я желаю победить змеиный клубок, если тебе это так нужно. Иногда есть что-то важнее, чем деньги».

Между тем, в команды пришли новые участники: Алексей Щербаков, который сразу проникся уважением к боевым товарищам, и блогер Александр Арзанов, появление которого стало полной неожиданностью.

«Я не могу без него, но молчу»: Анна Седокова в образе невесты спела трогательную песню в шоу «Три аккорда»
«Я не могу без него, но молчу»: Анна Седокова в образе невесты спела трогательную песню в шоу «Три аккорда»
Первое испытание оказалось не для слабонервных – звезды кололи дрова, а их оппоненты пытались осилить шесть метров кебаба. Справился не каждый. Все-таки подобные габариты не всем под силу, особенно если речь идет о девушках.

В главном испытании командам пришлось валяться в грязи, добывая шары с логотипом игры. Та еще проверка не выдержку.

«Самый сложный момент — смотреть, как тупят другие. Это неприятно и сложно пережить», — не сдержался Щербаков, смотря за хаосом со стороны.
Кстати говоря, свою первую ночь на шоу он провел необычно — на камнях, наблюдая за звездным небом.

Торнике Квитатиани (Фото: скриншот шоу «Выжить в Самарканде»)

Под конец звезды победили соперников, но провалившему индивидуальное испытание Мите Фомину пришлось покинуть проект. И тут вдруг разгорелся скандал – Торнике обвинил Анну Седокову в манипуляциях и попытке выведать чужие стратегии. Подробно рассказал, как утром они встретились в кустах, начали с легкой темы, а потом перешли на то, кто за кого голосует.

«Как грузин может сплетничать?», — возмутилась в ответ Седокова.
Анна Седокова (Фото: скриншот шоу «Выжить в Самарканде»)

Казалось бы, именно Торнике уговорил Анну на участие в проекте, но быстро начал работать «против» нее. Седоковой оставалось лишь пораженно выслушивать монолог.

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Скандального рэпера-насильника Пи Дидди госпитализировали из тюрьмы

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Скандального рэпера-насильника Пи Дидди ​госпитализировали из тюрьмы
TMZ: американского рэпера P.Diddy госпитализировали из тюрьмы из-за боли в колене
03 февраля 2025, 00:34

Рэпер Пи Дидди (Фото: соцсети)

Рэпер P. Diddy (Шон Комбс), находящийся под следствием по серьезным обвинениям, был экстренно госпитализирован из тюрьмы. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.
По данным зарубежных СМИ, музыканта перевезли в нью-йоркскую больницу поздно вечером 30 января, чтобы избежать внимания других заключенных и сотрудников. 55-летний Кобмс жаловался на боли в колене, потребовалось провести МРТ. Официально утверждается, что у рэпера не в первый раз проблемы с ногой, так что травма не вызвана тюремным конфликтом с другими заключенными.

Некоторые западные издания ставят эту информацию под сомнения, однако не получают ответа на уточняющие вопросы.

Адвокат рэпера Марк Агнифило отказался комментировать детали перемещения или состояние здоровья клиента. Представитель Федерального бюро тюрем США также не предоставил новые данные, сославшись на правила конфиденциальности.

В последние месяцы Пи Дидди борется в суде с огромным количеством исков. Его обвиняют в изнасилованиях, склонении молодых артистов к употреблению наркотиков, торговле людьми и даже каннибализме. Рэпер отрицает все обвинения.

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