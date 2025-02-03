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Родила сына от любовника, жила с наркоманом, обвиняла в домогательствах Гайдая: какие тайны скрывает актриса Наталья Варлей

Наталья Варлей (Фото: РИА Новости)

Наталья Варлей (Фото: РИА Новости)

Актриса Наталья Варлей является одной из главных звезд советского кино. Она запомнилась зрителям благодаря ролям в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Вий» по одноименному произведению Гоголя.
О том, почему актриса обвинила в домогательствах режиссера Леонида Гайдая и как сложилась ее личная жизнь — в материале «Радио 1».

Ранние годы


Наталья Владимировна Варлей родилась 22 июня 1947 года в Румынии, где служил ее отец – ветеран войны и моряк Владимир Варлей. Ранние годы будущая звезда провела в Мурманске, куда направили главу семьи в 1950-х. Мать Натальи – Ариадна Сенявина – внучка потомственного горного французского инженера. Примечательно, что фамилия Варлей — валлийская по происхождению и досталась Наталье от предков из Уэльса, которые перебрались в Россию в XIX веке.

С малых лет девочка показывала тягу к творчеству. Она писала стихи, рисовала и училась в музыкальной школе. После переезда в Москву Наталья поступила в цирковую студию, а затем окончила цирковое училище с отличием по специальности «Артистка-эквилибристка Союзгосцирка».

Успех в кино


После училища Варлей работала в разных труппах. Одним из главных ее достижений в карьере стало приглашение в Московский цирк на Цветном бульваре, где она выступала вместе с известным клоуном Леонидом Енгибаровым. Стоит отметить, что это знакомство стало судьбоносным, поскольку одним из друзей Енгибарова оказался кинорежиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, которого как-то раз пригласили на выступление в цирк. Там он увидел Варлей и тут же понял, что она должна сняться в его новом фильме «Формула радуги». Роль медсестры проложила Наталье дорогу в кино.

Затем Варлей сыграла главную роль в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», что принесло ей всесоюзную славу. Примечательно, что на роль комсомолки Нины пробовались более 500 актрис, однако режиссер Леонид Гайдай выбрал именно Варлей. Гайдая также заинтересовал ее опыт работы в цирке, ведь в фильме было много сложных сцен, для участия в которых требовалась неплохая физическая подготовка.

Еще через год актриса снялась в фильме «Вий» в 1967 году, что еще раз закрепило успех Натальи. В 1971 году Наталья окончила театральное училище имени Б. В. Щукина. Варлей решила, что больше не вернется в цирк и намерена связать свою жизнь с театром и кино.

Наталья Варлей (Фото: кадр из фильма «Вий»)

Среди известных работ Варлей: «12 стульев», «Гостья из будущего», «Золото», «Бег», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Три дня в Москве», «Соло для слона с оркестром», фильм-концерт «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика» и многие другие.

В 1980-х годах карьера артистки в кино пошла на спад. Лишь работа в фильме «Гостья из будущего» немного исправила ситуацию.

Обвинения в домогательствах


В 2018 году вышли мемуары Натальи , где в одной из глав Варлей обвинила режиссера Леонида Гайдая в домогательствах. Произошло это якобы после дня рождения актера Александра Демьяненко – Шурика из «Кавказской пленницы».

В книге говорится о том, что Гайдай пытался поцеловать 19-летнюю актрису против ее воли. В тот вечер режиссер предложил ей пойти вместе до гостиницы, где их номера находились по соседству. Они вместе поднялись на этаж, но Гайдай пошел не к себе, а за Натальей в ее комнату. Он попытался запереть дверь изнутри. Варлей была в шоке и попросила его прекратить это.

Леонид Гайдай (Фото: РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов)

Вскоре в коридоре стали слышны чьи-то шаги, и в дверях актрисы остановилась жена Гайдая Гребешкова.

«Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе!» Нина Павловна молча вышла...», — было написано в книге.

После того как супруга режиссера ушла в свой номер, Гайдай встал и направился к выходу. В то же время встала и Варлей, чтобы закрыть за ним дверь, однако Гайдай внезапно запер дверь изнутри. Потом он попытался поцеловать ее. Через секунду актриса оттолкнула его и выпихнула из номера.

Когда эта история с поцелуем дошла до Гребешковой после публикации книги, то та лишь заявила, что у Варлей, наверное, климакс.

«Он же ее не изнасиловал. Я бы, если бы знала, что меня режиссер за эпизод поцеловал, гордилась, несла это. А не выдавала это как черт-те что. Я даже не воспринимаю это как измену. Ну смешно даже», — прокомментировала данную историю вдова Гайдая.

Личная жизнь


Первым мужем Натальи Варлей стал актер Николай Бурляев, однако этот брак закончился изменой с его стороны. Мужчина завел роман со своей коллегой Ириной Печерниковой.

«После очередной ссоры я вернулась, приоткрыла дверь нашей квартиры и увидела, как за столом мирно сидят и едят приготовленный мною супчик Коля и Ира Печерникова. Это выглядело так по-домашнему, по-семейному… В груди резануло болью, я развернулась и ушла», — вспоминала артистка.

По мнению Натальи, эти отношения были «детскими».

Второй брак артистка заключила с Владимиром Тихоновым – сыном Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Но и здесь Варлей не обрела долгожданного семейного счастья: возлюбленный оказался наркоманом. Причем узнала она о пагубных пристрастиях Владимира прямо в день их свадьбы. Жизнь с наркоманом не привела Наталью ни к чему хорошему.

Они много раз расставались, но каждый раз Тихонов пытался вернуть возлюбленную. Однажды он и вовсе ворвался в квартиру и требовал близости. В тот момент Владимир не контролировал себя и был под воздействием запрещенных веществ. Добивался он этого силой, а после содеянного актриса узнала, что беременна. Ребенка Варлей не оставила. Она отмечает, что до сих пор чувствует свою вину перед Богом.

Наталья Варлей (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Первый сын актрисы Василий родился 21 мая 1972 года от однокурсника Варлей Константина Райкина, с которым у нее был тайный роман во время брака с Тихоновым. Василий учился в Институте современных искусств, снялся с матерью в фильме «Переходный возраст». В 1995 году у него родился сын Евгений.

В 1985 году Варлей снова стала матерью и родила сына Александра, который стал кинорежиссером. Имя его отца не раскрывается.

Третьим супругом Натальи стал молодой владелец строительной компании Владимир. Они поженились в конце 1990-х. Однако и эти отношения дали трещину, но на этот раз из-за младшего сына Варлей. Известно, что им не удалось найти общий язык.

В настоящее время Наталья Варлей живет одна с 14 кошками, в кино снимается редко.

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Бородину засняли с новорождённым ребёнком на руках – ещё одна дочь звезды «Дома-2»
06 февраля 2025, 18:56

Ксения Бородина (фото: Instagram* @borodylia)

Ольга Орлова опубликовала в личном блоге редкие кадры с подругой Ксенией Бородиной, на которых та держит на руках новорождённого ребёнка и кормит его из бутылочки. Однако эти фотографии – не повод поздравлять звезду «Дома-2» с пополнением в семье, поскольку позирует она не с родной дочерью, а с крёстной.
Два года экс-солистка «Блестящих» во второй раз стала мамой, после чего предложила Ксении стать крёстной для новорождённой дочки Ани. Бородина ответственно подошла к этому, а сейчас часто навещает девочку и дарит ей подарки.

6 февраля Аня отмечает день рождения. По этому случаю Орлова представила несколько архивных кадров, снятых после рождения девочки.
Ксения Бородина (фото: Instagram* @olgaorlova1311)

Кстати, сама Бородина не раз заявляла, что готова родить ещё одного ребёнка – сейчас она воспитывает двух дочерей 15 и 9 лет. Возможно, совсем скоро, после свадьбы с женихом Николаем Сердюковым, её мечта исполнится.

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«Я была мегерой, ругала Марусю»: Ксения Бородина признала ошибку в воспитании старшей дочери
06 февраля 2025, 18:16

Ксения Бородина с дочерьми (фото: Инстаграм* @borodylia)

Ксения Бородина призналась, что была слишком строга со старшей дочерью Марусей, особенно когда та получала невысокие оценки. Теперь 41-летняя телеведущая иначе относится к школьным неудачам детей.
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» воспитывает 15-летнюю Марусю, родившуюся в браке звезды с Юрием Будаговым, и девятилетнюю Теону от второго супруга Курбана Омарова. Ксения открыто говорит, что является строгой мамой – с ранних лет приучает дочек убирать за собой, уважать взрослых и быть вежливыми.

На днях Бородина опубликовала забавное видео с младшей дочкой Теоной. Девочка жаловалась маме на школу, спрашивая, зачем ей в жизни пригодится квадратный дециметр, умножение, деление и метафора. В ответ телеведущая объяснила Теоне, что знания развивают её мозг. А жених Ксении Николай Сердюков, в свою очередь, отметил, что сейчас она может не знать, с чем в будущем будет связана её жизнь.

Бородина рассказала, что её отношение к отметкам дочек сильно изменилось.

«По поводу оценок в школе у меня очень изменилось мнение. Помню, как я ругала Марусю и хотела получить идеальную отличницу. А сейчас, если Тея выхватит двойку, я отношусь спокойно, просто иди исправляй и всё», – объяснила свою позицию телеведущая.
Маруся припомнила маме, что она ругала её за четвёрки, а Теону сейчас не трогает и за более низкие отметки. Ксения признала, что была неправа. Она отметила, что с Марусей вела себя как «мегера».

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*запрещён в РФ
#звёзды
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#воспитание
#школа
#дом
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«Без фотошопа и эмодзи»: Ольга Орлова в день рождения дочери показала редкие фото из роддома
Ольга Орлова в день рождения дочери показала её редкие фотографии из роддома
06 февраля 2025, 18:05

Ольга Орлова с дочерью (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Дочери Ольги Орловой, бывшей солистки группы «Блестящие», сегодня исполнилось два года. Мама тепло поздравила свою «булочку Анютку» с днём рождения в своём личном блоге и представила редкие фотографии из роддома, сделанные практически сразу после того, как малютка появилась на свет.
Известная российская певица, актриса, автор песен, телеведущая и блогер уже публиковала снимки дочери два года назад, когда она только родилась, напоминает сетевое издание Super.ru. Но на этот раз она решила не скрывать, как выглядела Анечка сразу после появления на свет и она сама — непосредственно после родов.

«С днем рождения, наша любимая булочка Анютка!!!! Будь здорова и счастлива, доченька», — написала Ольга.

Анна Орлова (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Маленькие дети все выглядят примерно одинаково, поэтому как-то трудно оценивать фотографии новорожденной дочери звезды. А вот сама певица выглядит спокойной, умиротворённой и счастливой, хотя и немного уставшей. Про неё вполне можно сказать, что материнство ей к лицу.

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* Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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#блогер
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Названо условие для возвращения лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на сцену в России
06 февраля 2025, 17:56

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России только после публичного раскаяния за свои высказывания. Об этом сообщил юморист Илья Русяев в интервью Общественной службе новостей.
«Если артист выбирает путь публичного раскаяния, что уже случалось с некоторыми деятелями культуры, он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии», – заявил собеседник издания.
Вместе с тем, Русяев добавил, что возможность возвращения концертов Кортнева зависит не только он самого артиста, но и от готовности его аудитории и организаторов мероприятий воспринимать его как артиста, а не человека с «определённой политической историей».

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«С таким хоть десятерых рожать»: беременная звезда «Дома-2» Кристина Черкасова опубликовала забавное видео в день рождения мужа
06 февраля 2025, 17:40

Андрей и Кристина Черкасовы (фото: Инстаграм* @cherkasov119)

34-летняя Кристина Черкасова (в девичестве – Ослина) и её 43-летний муж Андрей Черкасов ожидают пополнения в семье. Женщина показала, как муж взял на себя домашние хлопоты на время её беременности.
Кристина и Андрей стали одним из самых крепких и гармоничных союзов шоу «Дом-2». Они познакомились на съёмках в 2017 году. Тогда девушка пришла на реалити в качестве участницы, а мужчина стал соведущим Ольги Орловой. Спустя время пара покинула проект, чтобы продолжить строить отношения за его пределами.

Супруги воспитывают сына Святослава, которому сейчас четыре года. Прошлым летом семья Черкасовых поделилась радостной новостью – они ждут второго ребёнка. Сегодня, в день рождения супруга, Кристина опубликовала забавное видео, которым показала, как проходят будни в их доме.

Ролик начинается с Кристины, лежащей под одеялом с округлившимся животом и поедающей конфеты. Вокруг девушки валялось множество фантиков. В это время Андрей одновременно пылесосил, носил сына на плечах и готовил обед. Видео Черкесова подписала фразой: «Основано на реальных событиях».

Звезда телешоу трогательно поздравила мужа с днём рождения.

«С таким мужем можно хоть десятерых рожать. И это 100 процентов про Андрея. Эти 9 месяцев раскрыли его с ещё больших сторон. Смотрю на него и понимаю, как мне повезло, какой он заботливый и понимающий. С первых дней беременность протекала сложно, я не могла встать с кровати и абсолютно все заботы на себя взял муж, все бытовые моменты и времяпрепровождения с сыном», – написала Кристина.
Также Черкесова добавила, что считает Андрея замечательным отцом, который вовлечён в воспитание и игры сына.

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*запрещён в РФ
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