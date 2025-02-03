Родила сына от любовника, жила с наркоманом, обвиняла в домогательствах Гайдая: какие тайны скрывает актриса Наталья Варлей

Наталья Варлей (Фото: РИА Новости)
Актриса Наталья Варлей является одной из главных звезд советского кино. Она запомнилась зрителям благодаря ролям в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Вий» по одноименному произведению Гоголя.
О том, почему актриса обвинила в домогательствах режиссера Леонида Гайдая и как сложилась ее личная жизнь — в материале «Радио 1».
Наталья Владимировна Варлей родилась 22 июня 1947 года в Румынии, где служил ее отец – ветеран войны и моряк Владимир Варлей. Ранние годы будущая звезда провела в Мурманске, куда направили главу семьи в 1950-х. Мать Натальи – Ариадна Сенявина – внучка потомственного горного французского инженера. Примечательно, что фамилия Варлей — валлийская по происхождению и досталась Наталье от предков из Уэльса, которые перебрались в Россию в XIX веке.
С малых лет девочка показывала тягу к творчеству. Она писала стихи, рисовала и училась в музыкальной школе. После переезда в Москву Наталья поступила в цирковую студию, а затем окончила цирковое училище с отличием по специальности «Артистка-эквилибристка Союзгосцирка».
После училища Варлей работала в разных труппах. Одним из главных ее достижений в карьере стало приглашение в Московский цирк на Цветном бульваре, где она выступала вместе с известным клоуном Леонидом Енгибаровым. Стоит отметить, что это знакомство стало судьбоносным, поскольку одним из друзей Енгибарова оказался кинорежиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, которого как-то раз пригласили на выступление в цирк. Там он увидел Варлей и тут же понял, что она должна сняться в его новом фильме «Формула радуги». Роль медсестры проложила Наталье дорогу в кино.
Затем Варлей сыграла главную роль в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», что принесло ей всесоюзную славу. Примечательно, что на роль комсомолки Нины пробовались более 500 актрис, однако режиссер Леонид Гайдай выбрал именно Варлей. Гайдая также заинтересовал ее опыт работы в цирке, ведь в фильме было много сложных сцен, для участия в которых требовалась неплохая физическая подготовка.
Еще через год актриса снялась в фильме «Вий» в 1967 году, что еще раз закрепило успех Натальи. В 1971 году Наталья окончила театральное училище имени Б. В. Щукина. Варлей решила, что больше не вернется в цирк и намерена связать свою жизнь с театром и кино.
Среди известных работ Варлей: «12 стульев», «Гостья из будущего», «Золото», «Бег», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Три дня в Москве», «Соло для слона с оркестром», фильм-концерт «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика» и многие другие.
В 1980-х годах карьера артистки в кино пошла на спад. Лишь работа в фильме «Гостья из будущего» немного исправила ситуацию.
В 2018 году вышли мемуары Натальи , где в одной из глав Варлей обвинила режиссера Леонида Гайдая в домогательствах. Произошло это якобы после дня рождения актера Александра Демьяненко – Шурика из «Кавказской пленницы».
В книге говорится о том, что Гайдай пытался поцеловать 19-летнюю актрису против ее воли. В тот вечер режиссер предложил ей пойти вместе до гостиницы, где их номера находились по соседству. Они вместе поднялись на этаж, но Гайдай пошел не к себе, а за Натальей в ее комнату. Он попытался запереть дверь изнутри. Варлей была в шоке и попросила его прекратить это.
Вскоре в коридоре стали слышны чьи-то шаги, и в дверях актрисы остановилась жена Гайдая Гребешкова.
После того как супруга режиссера ушла в свой номер, Гайдай встал и направился к выходу. В то же время встала и Варлей, чтобы закрыть за ним дверь, однако Гайдай внезапно запер дверь изнутри. Потом он попытался поцеловать ее. Через секунду актриса оттолкнула его и выпихнула из номера.
Когда эта история с поцелуем дошла до Гребешковой после публикации книги, то та лишь заявила, что у Варлей, наверное, климакс.
Первым мужем Натальи Варлей стал актер Николай Бурляев, однако этот брак закончился изменой с его стороны. Мужчина завел роман со своей коллегой Ириной Печерниковой.
По мнению Натальи, эти отношения были «детскими».
Второй брак артистка заключила с Владимиром Тихоновым – сыном Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Но и здесь Варлей не обрела долгожданного семейного счастья: возлюбленный оказался наркоманом. Причем узнала она о пагубных пристрастиях Владимира прямо в день их свадьбы. Жизнь с наркоманом не привела Наталью ни к чему хорошему.
Они много раз расставались, но каждый раз Тихонов пытался вернуть возлюбленную. Однажды он и вовсе ворвался в квартиру и требовал близости. В тот момент Владимир не контролировал себя и был под воздействием запрещенных веществ. Добивался он этого силой, а после содеянного актриса узнала, что беременна. Ребенка Варлей не оставила. Она отмечает, что до сих пор чувствует свою вину перед Богом.
В 1985 году Варлей снова стала матерью и родила сына Александра, который стал кинорежиссером. Имя его отца не раскрывается.
Третьим супругом Натальи стал молодой владелец строительной компании Владимир. Они поженились в конце 1990-х. Однако и эти отношения дали трещину, но на этот раз из-за младшего сына Варлей. Известно, что им не удалось найти общий язык.
В настоящее время Наталья Варлей живет одна с 14 кошками, в кино снимается редко.
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Ранние годы
Наталья Владимировна Варлей родилась 22 июня 1947 года в Румынии, где служил ее отец – ветеран войны и моряк Владимир Варлей. Ранние годы будущая звезда провела в Мурманске, куда направили главу семьи в 1950-х. Мать Натальи – Ариадна Сенявина – внучка потомственного горного французского инженера. Примечательно, что фамилия Варлей — валлийская по происхождению и досталась Наталье от предков из Уэльса, которые перебрались в Россию в XIX веке.
С малых лет девочка показывала тягу к творчеству. Она писала стихи, рисовала и училась в музыкальной школе. После переезда в Москву Наталья поступила в цирковую студию, а затем окончила цирковое училище с отличием по специальности «Артистка-эквилибристка Союзгосцирка».
Успех в кино
После училища Варлей работала в разных труппах. Одним из главных ее достижений в карьере стало приглашение в Московский цирк на Цветном бульваре, где она выступала вместе с известным клоуном Леонидом Енгибаровым. Стоит отметить, что это знакомство стало судьбоносным, поскольку одним из друзей Енгибарова оказался кинорежиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, которого как-то раз пригласили на выступление в цирк. Там он увидел Варлей и тут же понял, что она должна сняться в его новом фильме «Формула радуги». Роль медсестры проложила Наталье дорогу в кино.
Затем Варлей сыграла главную роль в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», что принесло ей всесоюзную славу. Примечательно, что на роль комсомолки Нины пробовались более 500 актрис, однако режиссер Леонид Гайдай выбрал именно Варлей. Гайдая также заинтересовал ее опыт работы в цирке, ведь в фильме было много сложных сцен, для участия в которых требовалась неплохая физическая подготовка.
Еще через год актриса снялась в фильме «Вий» в 1967 году, что еще раз закрепило успех Натальи. В 1971 году Наталья окончила театральное училище имени Б. В. Щукина. Варлей решила, что больше не вернется в цирк и намерена связать свою жизнь с театром и кино.
Наталья Варлей (Фото: кадр из фильма «Вий»)
Среди известных работ Варлей: «12 стульев», «Гостья из будущего», «Золото», «Бег», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Три дня в Москве», «Соло для слона с оркестром», фильм-концерт «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика» и многие другие.
В 1980-х годах карьера артистки в кино пошла на спад. Лишь работа в фильме «Гостья из будущего» немного исправила ситуацию.
Обвинения в домогательствах
В 2018 году вышли мемуары Натальи , где в одной из глав Варлей обвинила режиссера Леонида Гайдая в домогательствах. Произошло это якобы после дня рождения актера Александра Демьяненко – Шурика из «Кавказской пленницы».
В книге говорится о том, что Гайдай пытался поцеловать 19-летнюю актрису против ее воли. В тот вечер режиссер предложил ей пойти вместе до гостиницы, где их номера находились по соседству. Они вместе поднялись на этаж, но Гайдай пошел не к себе, а за Натальей в ее комнату. Он попытался запереть дверь изнутри. Варлей была в шоке и попросила его прекратить это.
Леонид Гайдай (Фото: РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов)
Вскоре в коридоре стали слышны чьи-то шаги, и в дверях актрисы остановилась жена Гайдая Гребешкова.
«Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе!» Нина Павловна молча вышла...», — было написано в книге.
После того как супруга режиссера ушла в свой номер, Гайдай встал и направился к выходу. В то же время встала и Варлей, чтобы закрыть за ним дверь, однако Гайдай внезапно запер дверь изнутри. Потом он попытался поцеловать ее. Через секунду актриса оттолкнула его и выпихнула из номера.
Когда эта история с поцелуем дошла до Гребешковой после публикации книги, то та лишь заявила, что у Варлей, наверное, климакс.
«Он же ее не изнасиловал. Я бы, если бы знала, что меня режиссер за эпизод поцеловал, гордилась, несла это. А не выдавала это как черт-те что. Я даже не воспринимаю это как измену. Ну смешно даже», — прокомментировала данную историю вдова Гайдая.
Личная жизнь
Первым мужем Натальи Варлей стал актер Николай Бурляев, однако этот брак закончился изменой с его стороны. Мужчина завел роман со своей коллегой Ириной Печерниковой.
«После очередной ссоры я вернулась, приоткрыла дверь нашей квартиры и увидела, как за столом мирно сидят и едят приготовленный мною супчик Коля и Ира Печерникова. Это выглядело так по-домашнему, по-семейному… В груди резануло болью, я развернулась и ушла», — вспоминала артистка.
По мнению Натальи, эти отношения были «детскими».
Второй брак артистка заключила с Владимиром Тихоновым – сыном Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Но и здесь Варлей не обрела долгожданного семейного счастья: возлюбленный оказался наркоманом. Причем узнала она о пагубных пристрастиях Владимира прямо в день их свадьбы. Жизнь с наркоманом не привела Наталью ни к чему хорошему.
Они много раз расставались, но каждый раз Тихонов пытался вернуть возлюбленную. Однажды он и вовсе ворвался в квартиру и требовал близости. В тот момент Владимир не контролировал себя и был под воздействием запрещенных веществ. Добивался он этого силой, а после содеянного актриса узнала, что беременна. Ребенка Варлей не оставила. Она отмечает, что до сих пор чувствует свою вину перед Богом.
Наталья Варлей (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Первый сын актрисы Василий родился 21 мая 1972 года от однокурсника Варлей Константина Райкина, с которым у нее был тайный роман во время брака с Тихоновым. Василий учился в Институте современных искусств, снялся с матерью в фильме «Переходный возраст». В 1995 году у него родился сын Евгений.
В 1985 году Варлей снова стала матерью и родила сына Александра, который стал кинорежиссером. Имя его отца не раскрывается.
Третьим супругом Натальи стал молодой владелец строительной компании Владимир. Они поженились в конце 1990-х. Однако и эти отношения дали трещину, но на этот раз из-за младшего сына Варлей. Известно, что им не удалось найти общий язык.
В настоящее время Наталья Варлей живет одна с 14 кошками, в кино снимается редко.
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