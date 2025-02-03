«Ты же моя семья?»: Агата Муцениеце с горечью обратилась к дочери

Агата Муцениеце (Фото: соцсети)
Агата Муцениеце провела выходные с дочерью. Актриса услышала внезапный вопрос от Мии, который не смог застать ее врасплох, видео опубликовано в ее социальных сетях.
После расставания с актером Павлом Прилучным дети экс-супругов остались жить с матерью, но с августа прошлого года Агата не видела сына. Тимофей прекратил общение с матерью, а также предпочел остаться в новой семье отца.
Недавно Муцениеце опубликовала в своем блоге ролик, как готовит пиццу на ужин вместе с дочерью.
Мия сразу же поинтересовалась у мамы, что значит ее фраза о семейном дне.
Напомним, 11 января Тимофей отмечал свой день рождения. Празднование проходило в загородном отеле вместе с отцом мальчика Павлом Прилучным, сестрой Мией, Зепюр Брутян, второй женой Прилучного, и их сыном Микаэлем. Агату Муцениеце на праздник не пригласили.
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Недавно Муцениеце опубликовала в своем блоге ролик, как готовит пиццу на ужин вместе с дочерью.
«У нас воскресенье, день семейный!» — сообщила Агата.
Мия сразу же поинтересовалась у мамы, что значит ее фраза о семейном дне.
«Ну, воскресенье — выходной, его с семьей обычно проводят. Ты же моя семья?» — с горечью обратилась к дочке актриса.
Напомним, 11 января Тимофей отмечал свой день рождения. Празднование проходило в загородном отеле вместе с отцом мальчика Павлом Прилучным, сестрой Мией, Зепюр Брутян, второй женой Прилучного, и их сыном Микаэлем. Агату Муцениеце на праздник не пригласили.
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Екатерина Коршунова