Анна Семенович раскрыла мешавший её похудению диагноз

29 сентября 2025, 19:51

Певица Семенович рассказала, что не могла похудеть из-за инсулинорезистентности

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Певица Анна Семенович откровенно рассказала о причинах своих проблем с похудением. Как выяснилось, звезда столкнулась с инсулинорезистентностью – состоянием, из-за которого организм не реагировал на попытки сбросить лишний вес.





В беседе с NEWS.ru звезда рассказала, что в какой-то момент вес остановился и перестал уходить, несмотря на прилагаемые усилия. Тогда Семенович сдала анализы, которые показали у неё инсулинорезистентность, или преддиабет.



Для коррекции проблемы певице назначили отечественный препарат «Семавик» – аналог известного лекарства «Оземпик». Благодаря медикаментозному лечению и изменению образа жизни, Семенович удалось избавиться от семи килограммов.





«Когда я сдала анализы и прошла обследование, врачи объяснили, что «волшебный укол» без изменения пищевых привычек, физической активности и правильного режима работать не будет. Я убрала из рациона быстрые углеводы, исключила фастфуд, добавила больше белка и овощей, стала следить за режимом приема пищи. Есть могу всё, просто немного. Примерно делю порцию пополам и наслаждаюсь любой вкусной едой», – заявила певица.