Зепюр Брутян рассказала, почему на время исчезла с экранов
Зепюр Брутян, актриса и супруга Павла Прилучного, поделилась, почему в последние годы её редко можно увидеть в новых фильмах и сериалах.
Несмотря на то что они с Прилучным вместе уже три года, и он активно снимается, в профессиональной жизни Зепюр наблюдается затишье.
Во время шоу «Кстати» ведущий Азамат Мусагалиев пошутил, не занята ли актриса каким-нибудь «сверхсекретным» проектом, о котором никто пока не знает.
На это Павел Прилучный ответил, что причина в банальной нехватке времени — Зепюр почти всегда рядом с ним, поддерживает и сопровождает, и они стараются не расставаться надолго.
Брутян добавила, что весной 2023 года у них с Павлом родился сын, Микаэль, и её приоритеты временно сместились в сторону материнства. По словам актрисы, она провела два года в декретном отпуске и сейчас готова постепенно возвращаться к съёмкам.
