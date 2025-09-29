Историк моды назвал стоимость образа Ксении Собчак на Неделе моды в Милане
Историк моды Анатоль Вовк назвал стоимость наряда журналистки Ксении Собчак, в котором она появилась на показе Prada в Милане. Соответствующий пост он выложил в своем Telegram-канале.
По оценкам эксперта, за этот образ 43-летняя телерадиоведущая отдала 2,1 миллиона рублей. Она посетила Неделю моды в черной кожаной куртке за 7323 доллара (609 000 рублей), горчичном вязаном топе за 1950 евро (190 000 рублей), юбке с металлическими кольцами за 9200 евро (896 000 рублей) и туфлях за 1000 евро (97 000 рублей). Дополнением стала сумка Moschino ценой 2950 евро (288 000 рублей).
Все элементы одежды были от итальянских дизайнеров. Основная ее часть представляла коллекцию бренда Prada.
