Анна Семенович раскрыла секрет счастливых отношений

10 октября 2025, 18:39

Анна Семенович заявила о важности компромиссов в отношениях

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович сообщила, что её жених преподнёс ей роскошное кольцо с драгоценностями и продолжает делать подарки. Поклонники поздравили артистку и отметили её успехи не только в творчестве, но и в личной жизни.





В беседе с Общественной Службой Новостей Семенович поделилась секретом своих семейных отношений. Она объяснила, что путь к личному счастью оказался для неё сложным.

«Я многим своим подругам и фанаткам говорю, что нужно уметь быть слабой. Хотя бы иногда. Даже когда в каком-то вопросе или споре с любимым человеком вы будете правы, лучше попытаться найти компромисс, а не доказывать свою правоту с пеной у рта. Поверьте, лучше быть счастливой в союзе с любимым, чем правой во всём, но одинокой. Этот урок я точно усвоила», — рассказала певица.