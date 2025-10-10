«Прошу не искать скрытых смыслов»: Спутник Седоковой ответил на слухи о романе

10 октября 2025, 17:59

Бизнесмен Андрей Гавриленко прокомментировал слухи о романе с Анной Седоковой

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова появилась на мероприятии с бизнесменом Андреем Гавриленко. Пара обнималась и танцевала во время концерта. Личность нового возлюбленного певицы выяснил VOICE.





37-летний Гавриленко из Санкт-Петербурга, но сейчас живёт в Москве. Мужчина увлекается спортом и ранее руководил спортивным фондом. Он не работает в шоу-бизнесе, но дружит с известными личностями.



Пользователи в Сети начали сравнивать внешность мужчины с Эмманюэлем Макроном и Ченнингом Татумом. Однако после распространения слухов о романе Гавриленко сам выступил с опровержением.

«Анна — талантливый, яркий человек, с которым всегда интересно поговорить и поделиться мыслями. Но хочу подчеркнуть: между нами нет романтических отношений. Мы просто хорошо общаемся, и я прошу не искать в этом скрытых смыслов», — заявил бизнесмен.

