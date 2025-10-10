«Совсем скоро всё станет ясно»: Жасмин анонсировала сенсационное событие в семье
Певица Жасмин сообщила о готовности стать бабушкой
Певица Жасмин (настоящее имя Сара Шор) заявила, что станет хорошей бабушкой для своих внуков. Об этом информирует издание WomanHit.
Старший сын Жасмин женился весной прошлого года. Вскоре молодожёны объявили, что ждут первого ребёнка. Певица отметила, что не опасается статуса молодой бабушки.
«Что-то мне подсказывает, что я буду очень хорошей бабушкой и относиться к своей новой роли я буду очень ответственно!» — высказалась Сара.Артистка не раскрывает пол ребёнка и точную дату его рождения. По словам Жасмин, в ближайшее время пара устроит гендер-пати, где объявит эту информацию.
«Совсем скоро всё станет ясно!» — добавила она.Певица уточнила, что попросит внуков называть её бабушкой. Она не планирует использовать обращение по имени-отчеству, как это иногда делают другие знаменитости.