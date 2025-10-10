«Совсем скоро всё станет ясно»: Жасмин анонсировала сенсационное событие в семье

10 октября 2025, 17:01

Певица Жасмин сообщила о готовности стать бабушкой

Сара Шор (Фото: Instagram* @jasmin)

Певица Жасмин (настоящее имя Сара Шор) заявила, что станет хорошей бабушкой для своих внуков. Об этом информирует издание WomanHit.





Старший сын Жасмин женился весной прошлого года. Вскоре молодожёны объявили, что ждут первого ребёнка. Певица отметила, что не опасается статуса молодой бабушки.

«Что-то мне подсказывает, что я буду очень хорошей бабушкой и относиться к своей новой роли я буду очень ответственно!» — высказалась Сара.

«Совсем скоро всё станет ясно!» — добавила она.