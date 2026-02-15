«Какие-то несчастные, бедолаги»: Анна Семенович раскритиковала «пополамщиков»

15 февраля 2026, 21:33

Анна Семенович ностальгирует по мужчинам 2000-х

Анна Семенович (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Певица Анна Семенович поделилась мыслями о современных традициях свиданий и делении счёта. Об этом сообщает Rocket Mag.





Звезда считает, что практика «пополам» среди молодых пар (особенно у зумеров) выглядит странной, и призывает брать пример с мужчин «нулевых».





«А у меня был скоро день рождения — уже через две недели. Я в этом ресторане его отмечала. Я говорю главному менеджеру: "Слушай, оставь эти пятнадцать бутылок. Вот и отлично, мне за шампанское платить не надо". Это всё шампанское пошло на мой день рождения. Вот такие были мужчины раньше. Так что, зумеры, учитесь», — рассказала Семенович.

«Я не знаю, вы какие‑то несчастные, господи. Бедолаги», — с сожалением отметила она, критикуя современных «пополамщиков».