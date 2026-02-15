«Какие-то несчастные, бедолаги»: Анна Семенович раскритиковала «пополамщиков»
Анна Семенович ностальгирует по мужчинам 2000-х
Певица Анна Семенович поделилась мыслями о современных традициях свиданий и делении счёта. Об этом сообщает Rocket Mag.
Звезда считает, что практика «пополам» среди молодых пар (особенно у зумеров) выглядит странной, и призывает брать пример с мужчин «нулевых».
«А у меня был скоро день рождения — уже через две недели. Я в этом ресторане его отмечала. Я говорю главному менеджеру: "Слушай, оставь эти пятнадцать бутылок. Вот и отлично, мне за шампанское платить не надо". Это всё шампанское пошло на мой день рождения. Вот такие были мужчины раньше. Так что, зумеры, учитесь», — рассказала Семенович.Певица вспомнила, что в те годы мужчины даже дрались за право оплатить счёт, а подарки росли с каждым свиданием: от сумки на первое, машины на второе и квартиры на третье.
«Я не знаю, вы какие‑то несчастные, господи. Бедолаги», — с сожалением отметила она, критикуя современных «пополамщиков».