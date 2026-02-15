«Пока, неудачники!»: Волочкова резко ответила на домыслы о лечении болезни

15 февраля 2026, 20:42

Анастасия Волочкова опровергла слухи о лечении в Германии

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

В сети появились сообщения о том, что Анастасия Волочкова якобы прилетела в Германию для лечения в онкологическом отделении одной из клиник. Об этом сообщает StarHit.





Бывшая прима-балерина не стала молчать и публично прокомментировала слухи. Артистка заявила, что находится в Европе на отдыхе и никакого лечения не проходит. По её словам, у неё всего две недели перерыва между сезонами, и она решила провести это время за границей.





«Вам скучно без меня и вы не можете пережить? Ну да, не на Мальдивы полетела, а в Европу… На Мальдивы долго! У меня всего две недели между моими двумя сезонами. Пусть все они пишут, что хотят! Дайте я за вас отдохну хоть, люди добрые! Вы-то можете отдыхать только глядя на мои фото… где я нахожусь, в красоте неземной. Остальные пусть дальше занимаются ерундой. Пока, неудачники!» — эмоционально высказалась Волочкова.