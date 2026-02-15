«Никогда»: Андреасян ответил на главный вопрос о супруге в своих фильмах

15 февраля 2026, 20:00

Сарик Андреасян заявил, что не перестанет снимать Лизу Моряк

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Сарик Андреасян расставил точки над i в вопросе, который давно обсуждают в сети: перестанет ли он снимать Лизу Моряк в своих проектах. Об этом она рассказала в своём блоге.