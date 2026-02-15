«Никогда»: Андреасян ответил на главный вопрос о супруге в своих фильмах
Сарик Андреасян расставил точки над i в вопросе, который давно обсуждают в сети: перестанет ли он снимать Лизу Моряк в своих проектах. Об этом она рассказала в своём блоге.
Ответ режиссёра оказался категоричным — никогда. По словам постановщика, эта тема регулярно всплывает в интервью и обсуждениях, а подшучивают над ней даже в семье. Однако Андреасян дал понять, что не видит причин менять творческий тандем.
При этом он с юмором отметил, что как работодатель бывает строг: прогулы и отпуска — только по уважительной причине.
Поклонники пары восприняли признание с улыбкой, отметив, что супругам удаётся совмещать личные отношения и работу без лишней драмы.
