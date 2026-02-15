«Кислородные баллоны могут не помочь»: Лель высказалась о поездке в «место силы»

15 февраля 2026, 19:43

Катя Лель готовится к экспедиции в Тибет

Катя Лель (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Катя Лель рассказала о серьёзной подготовке к предстоящей поездке в Тибет, которую она называет важной и почти сакральной. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам певицы, это «место силы» может «не принять» человека, если он не готов физически и духовно.



Артистка активно тренируется: занимается в специальном жилете с электродами, играет в падел-теннис для кардионагрузки, практикует дыхательные техники, йогу и медитации. Всё это — чтобы выдержать высокогорье и сохранить внутренний баланс.





«Тебя туда могут даже не подпустить, если ты будешь на низких частотах, просто туда не дойдешь, высокое давление очень, кислородные баллоны могут не помочь. Я очень надеюсь, что высшие силы помогут», — поделилась Лель на «Празднике всех влюблённых МУЗ ТВ».