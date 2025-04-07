Анна Семенович сыграла свадьбу со звездой сериала «Реальные пацаны»

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)
Анна Семенович сыграла свадьбу со звездой «Реальных пацанов» Владимиром Селивановым, известным под псевдонимом VAVAN. Звёзды появились в образе жениха и невесты в новом клипе певицы, который она опубликовала в своих соцсетях.
Трек «Третья попытка» написала поэт Михаил Гуцериев и композитор Дарья Кузнецова. А режиссёром клипа выступил Дима Литвиненко. Съёмки проходили на Патриарших прудах в Москве.
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«Все так долго меня изводили вопросом “Когда же свадьба?”, что как только мне предложили эту песню и сценарий клипа, я незамедлительно ответила: “Свадьбе быть!“. Да, не с тем любимым мужчиной, с которым планировала… Но и кандидатура Вовы Селиванова – прекрасный выбор», – рассказала певица в беседе с «Московским комсомольцем».Читайте также:
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Анастасия Чинкова