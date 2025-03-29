«Хочу быть счастливой, а не с торчащими бедрами»: Анна Семенович объяснила отказ от диет

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)
Анна Семенович призналась, что больше не ограничивает себя в питании. 45-летняя певица заявила, что ей надоели постоянные диеты в погоне за стройностью.
Исполнительница всегда отличалась пышными формами. Анне приходилось прикладывать много усилий, чтобы поддерживать вес и не поправляться. Однако, даже несмотря на это, она регулярно сталкивалась с критикой в свой адрес. Теперь же Семенович решила отказаться от жестких ограничений.
Артистка в личном блоге заявила, что была слишком полной для всего: сначала для спортивных кружков, потом для сборной России по фигурному катанию и группы «Блестящие». В конечном итоге Семенович это утомило и она решила, что хочет быть счастливой, «а не с торчащими рёбрами».
Певица призналась, что сейчас она любит вкусно поесть, но всегда следит за количеством съеденного и не переедает.
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Артистка в личном блоге заявила, что была слишком полной для всего: сначала для спортивных кружков, потом для сборной России по фигурному катанию и группы «Блестящие». В конечном итоге Семенович это утомило и она решила, что хочет быть счастливой, «а не с торчащими рёбрами».
Певица призналась, что сейчас она любит вкусно поесть, но всегда следит за количеством съеденного и не переедает.
«Да, я поправилась, стала чуть крупнее. Не обязаны же все люди быть тощими, кто это вообще придумал? Что это вообще за бред? Я аппетитненькая, я роскошненькая, любимая и любящая булочка. Главное – это здоровый образ жизни. Не переедать, не перепивать», – отметила в заключение знаменитость.Читайте также:
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Анастасия Чинкова