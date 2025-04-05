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«Привыкаю»: Анна Семенович показала, как проводит утро в загородном доме

Певица Анна Семенович призналась, что начала привыкать к жизни в загородном доме
Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович в этом году объявила, что съехалась с женихом Денисом. Влюбленные поселились в загородном доме.
В своем блоге певица призналась, что уже привыкает к жизни на природе и ей даже нравится.

«Вот я начала кайфовать за городом, выхожу пить кофе во дворик. Здесь так симпатично у нас, сосны, скоро все расцветет, и будет вообще полный кайф! Будет много шашлыков. Привыкаю к загородной жизни», — рассказала подписчикам Анна.

Анна Семенович (Фото: сторис Инстаграм* @ann_semenovich)

Этой весной пара приняла решение арендовать дом за пределами Москвы. Семенович сообщила, что это была ее мечта, которая, наконец, осуществилась.

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#дом
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#рф
«Даже не извинилась! Я понимаю Филиппа»: Иосиф Пригожин заявил, что его с женой обидела Настя Ивлеева
Иосиф Пригожин заявил, что его с женой обидела Настя Ивлеева
05 апреля 2025, 09:11

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

Иосиф Пригожин припомнил Насте Ивлеевой неприятную историю. Знаменитый продюсер в шоу Карины Нигай «Сплетница» заявил, что больше всего ему обидно за то, как блогер обошлась с его супругой Валерией.
После скандальной «голой вечеринки» Ивлеева лишилась контрактов и ролей, с ней также отказались общаться многие звезды, в том числе и Филипп Киркоров. У Иосифа Пригожина тоже есть обида на вайнершу. По словам продюсера, несколько лет назад Анастасия пригласила их с женой Валерией к себе на шоу. Супруги приехали, потратили на съемки весь день и не взяли за это деньги.

«Нас директор уговорил. Когда мы в паре с Лерой, мы немного приторные, как мы можем похулиганить? А у нее же там мат-перемат. Мы отснялись, потратили время – два часа дороги, визажисты... Убитый день. Бесплатно пришли», — рассказал Иосиф.

Но этот выпуск шоу так и не вышел, потому что его создатели посчитали, что он не наберет много просмотров. Знаменитых супругов не предупредили об этом. Пригожин пытался дозвониться и прояснить ситуацию, однако нарвался на грубость.

«Мне позвонил ее директор. "Что, тебе денег дать?" — в таком тоне. Я офигел от такого хамства, она даже не извинилась. Для меня такие люди перестают существовать. Да, я не разделяю того, что Филипп на нее наехал. И он сказал, что она перед ним не извинилась. Так она и перед нами не извинилась, перед благородными людьми. Что за свинство?!» — возмутился Пригожин.

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Жених Виктории Дайнеко судится с бывшей женой из-за детей
05 апреля 2025, 08:48

Беркели Овезов и Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)

В марте этого года Виктория Дайнеко получила предложение руки и сердца от избранника, с которым встречалась последние три года. Многочисленные поклонники порадовались за певицу, решив, что она наконец-то встретила достойного спутника.
Недавно стало известно, что за возлюбленным певицы, Беркели Овезовым, числятся долги по налогам и кредитам в размере 6,5 млн рублей, а также череда скандалов с экс-супругой Анной Кинцлер и ее матерью Людмилой Кинцлер.

В 2020 году году бывшая теща Овезова подала на него в суд, требуя вернуть некую сумму денег, которую он у нее занимал на развитие бизнеса, однако в жалобе ей отказали, так как Людмила не смогла предоставить расписку. Позже в суд обратилась и Анна Кинцлер, которая заявила, что Беркели не общается с детьми и не платит алименты. Затем экс-супруга захотела лишить мужчину родительских прав, передает Super.

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#суд
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#долги
#развитие
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«Год? Скорее пятилетка!»: Мария Шумакова в день рождения сына с юмором и теплом выложила его фото
​Актриса Мария Шумакова выложила архивные фото первенца в честь дня рождения сына
05 апреля 2025, 07:48

Мария Шумакова (Фото: Instagram* @shumakova_masha)

36-летняя звезда сериала «Сладкая жизнь» и уже год как мама Мария Шумакова поделилась семейными фото в честь первого дня рождения своего сына Леонида. Звезда опубликовала снимки в социальных сетях, вызвав умиление у поклонников.
За день до этого она интересовалась у подписчиков, как лучше отметить праздник малыша: в узком семейном кругу или с размахом? Хотела провести этот день особым, но приятным для маленького сына образом.

Мария Шумакова с сыном (Фото: Instagram* @shumakova_masha)

А уже 4 апреля она показала в блоге редкие кадры: первые минуты жизни малыша в роддоме и его взросление месяц за месяцем. На фото можно увидеть, как Леонид растет, смотря на мир с улыбкой.

Американский рэпер Эминем стал дедушкой в 52 года, его дочка выложила милые фото малыша
Американский рэпер Эминем стал дедушкой в 52 года, его дочка выложила милые фото малыша
Шумакова поделилась, что привыкать к материнству было непросто.

«Все вокруг говорят, как быстро пронесся год, а мне кажется, что мы прошли вместе пятилетку точно! И чего только не было», — призналась актриса.
Сын Марии Шумаковой Леонид (Фото: Instagram* @shumakova_masha)

Однако главное, что дал ей сын, — это чувство безграничной любви.

«Дети, конечно, приходят открывать сердце для любви, безусловной, бескорыстной. Чувств так много, а слов так мало!», — счастливо добавила она.
Вместе с мужем Славой Гусевым актриса пожелала сыну здоровья и счастья.

Сын Марии Шумаковой Леонид (Фото: Instagram* @shumakova_masha)

Поклонники тоже не остались в стороне и написали теплые слова в комментариях. Кто-то назвал малыша шедевром, а кто-то пожелал ему расти крепким и смелым.

Но путь Марии как мамы был не только радостным. Год назад она рассказывала, что после родов она столкнулась с паническими атаками, из-за которых боялась выходить на улицу. Актриса справилась с трудностями благодаря поддержке специалистов и семьи.

Мария Шумакова и Слава Гусев с сыном (Фото: Instagram* @shumakova_masha)

Недавно Мария также рассказала, что не кормила сына грудью по медицинским причинам и перешла на смесь. Сейчас она работает над собой и возвращается в форму, уже сбросив часть избыточного веса после родов.

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«Минимальные шансы»: Врач-реаниматолог объяснил, почему спасти Пашу Техника было невозможно

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#мама
#эмоции
#сын
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Американский рэпер Эминем стал дедушкой в 52 года, его дочка выложила милые фото малыша
Дочь рэпера Эминема поделилась в Сети фотографиями новорожденного сына
05 апреля 2025, 06:54

Эминем (Фото: Instagram* @eminem)

Американский рэпер Эминем впервые стал дедушкой. Его 29-летняя дочь Хейли Джейд Скотт родила сына 14 марта, но объявила о мальчике лишь в начале апреля, опубликовав фото новорождённого в соцсетях. На нем малыш красуется в милом вязаном комбинезоне.
«Счастливая и долгожданная дата. Маленькому Е три недели на земле», — подписала мама мальчика.
Внук Эминема Эллиот (Фото: Instagram* @hailiejade)

Внук известного рэпера получил имя Эллиот Маршалл Макклинток — второе имя отсылает к настоящему имени Эминема (Маршалл Брюс Мэтерс III).

«Жалко не то ​слово»: Гуф прокомментировал смерть Паши Техника
«Жалко не то ​слово»: Гуф прокомментировал смерть Паши Техника
Хейли, единственная биологическая дочь рэпера, вышла замуж за Эвана Макклинтока в мае 2024 года после 8 лет отношений. Эминем присутствовал на свадьбе пары и, видимо, доволен выбором дочери.

Дочка Эминема Хейли со своим супругом Эваном (Фото: Instagram* @hailiejade)

О беременности девушки стало известно из клипа на трек Эминема «Temporary», где Хейли демонстрировала ультразвуковое фото и футболку с надписью «Дедушка».

Ранее, в сентябре 2024 года, скончалась мать Эминема, 69-летняя Дебби Нельсон, боровшаяся с раком лёгких. Их отношения были сложными, но рэпер неоднократно упоминал, что рождение Хейли помогло ему изменить жизнь.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
#жизнь
#мать
#фото
#отношения
#instagram
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«Минимальные шансы»: Врач-реаниматолог объяснил, почему спасти Пашу Техника было невозможно
Врач Стрешнев: Смерть Паши Техника вызвал фатальный комплекс диагнозов
05 апреля 2025, 06:16

Паша Техник (Фото: кадр видео Telegram @evakaritskaua)

Врач-реаниматолог Михаил Стрешнев объяснил, почему спасти рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) было невозможно. В разговоре с «АиФ» он подробно описал сложность ситуации, в которую попал рэпер, указывая, что современная медицина сильна, но здесь исход был предсказуем.
По словам эксперта, смерть музыканта вызвал «фатальный комплекс» диагнозов: бактериальная пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).

Поражение 100% лёгких привело к тотальной гипоксии, лишив органы кислорода. К тому же, многолетнее употребление наркотиков, начавшееся у Павла еще в 14 лет, усугубило состояние, сделав организм особо уязвимым.

«Жалко не то ​слово»: Гуф прокомментировал смерть Паши Техника
«Жалко не то ​слово»: Гуф прокомментировал смерть Паши Техника
«Лет 10–15 назад такой набор означал трехкратную смерть. Даже сейчас шансы (выжить в таких сценариях) минимальны», — объяснил Стрешнев.
Современные методы, такие как ЭКМО, требуют дорогостоящего оборудования и специалистов высокого уровня. «АиФ» указывает, что Паша Техник лежал в клинике, где команда не владела аппаратурой в полной мере. Местные врачи не могли даже дать четкую оценку состояния мозга Павла.

Паша Техник (Фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

«Если система не отлажена или хотя бы немного сбоит, шансы на то, что пациента выходят, сильно падают», — отметил врач Стрешнев.
Все эти затруднения сделали транспортировку рэпера в Россию на спецборте МЧС с аппаратом ЭКМО фактически невозможной.

Бывшая жена Техника, Ева Карицкая, не находит себе места после его гибели — она уверена, что люди, которые спровоцировали эту ситуацию, должны получить по заслугам. Она призывает наказать торговца запретными веществами, который был в контакте с Пашей перед его госпитализацией, и девушку Техника, Кристину.

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