«Привыкаю»: Анна Семенович показала, как проводит утро в загородном доме

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)
Анна Семенович в этом году объявила, что съехалась с женихом Денисом. Влюбленные поселились в загородном доме.
В своем блоге певица призналась, что уже привыкает к жизни на природе и ей даже нравится.
Этой весной пара приняла решение арендовать дом за пределами Москвы. Семенович сообщила, что это была ее мечта, которая, наконец, осуществилась.
Читайте также:
«Расстались осенью»: выяснилось, почему разошлись Пересильд и Тройник
Александра Трусова и Макар Игнатов узнали пол будущего ребенка
«После развода я осталась без денег с маленьким ребенком»: Айза пожаловалась на Гуфа
*Запрещен в РФ
«Вот я начала кайфовать за городом, выхожу пить кофе во дворик. Здесь так симпатично у нас, сосны, скоро все расцветет, и будет вообще полный кайф! Будет много шашлыков. Привыкаю к загородной жизни», — рассказала подписчикам Анна.
Анна Семенович (Фото: сторис Инстаграм* @ann_semenovich)
Этой весной пара приняла решение арендовать дом за пределами Москвы. Семенович сообщила, что это была ее мечта, которая, наконец, осуществилась.
Читайте также:
«Расстались осенью»: выяснилось, почему разошлись Пересильд и Тройник
Александра Трусова и Макар Игнатов узнали пол будущего ребенка
«После развода я осталась без денег с маленьким ребенком»: Айза пожаловалась на Гуфа
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова