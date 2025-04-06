Семенович заявила, что заслужила госнаграду от Путина

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)
Президент России Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Новость наделала много шума, но экс-солистка «Блестящих» заявила, что заслужила эту награду.
На московском фестивале «Удачные песни» Семенович прокомментировала ситуацию, заявив, что происки хейтеров мало её волнуют.
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«Критика есть всегда. Когда человек успешный, он кого-то обязательно раздражает, поэтому критика, конечно, была, но я на неё никогда не обращаю внимания», – заявила Анна Семенович в беседе с журналистом NEWS.ru.Певица отметила, что заслужила эту награду, поскольку уже на протяжении 12 лет ведёт программу «Дембельский альбом» на «Русском радио». Также Семенович гордится тем, что ездила несколько раз в зону СВО и выступала перед российскими бойцами.
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Анастасия Чинкова