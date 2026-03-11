«Смесь Джей Коула и Сосо Павлиашвили»: Мот рассказал о своём стиле

11 марта 2026, 13:34

Мот сравнил своё творчество с Джей Коулом и Сосо Павлиашвили

Рэпер Мот (Фото: Instagram* / @mmott23)

Рэпер Мот рассказал, как сам описывает своё творчество. По словам артиста, его стиль можно представить как сочетание двух совершенно разных музыкальных направлений. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».