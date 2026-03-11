«Смесь Джей Коула и Сосо Павлиашвили»: Мот рассказал о своём стиле
Рэпер Мот рассказал, как сам описывает своё творчество. По словам артиста, его стиль можно представить как сочетание двух совершенно разных музыкальных направлений. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Исполнитель сравнил себя с американским рэпером J. Cole и певцом Сосо Павлиашвили. Он отметил, что в его музыке есть и интеллектуальная рэп-составляющая, и душевная лирика.
По словам Мота, Джей Коул для него — пример «трушного» рэпа с глубокими и интеллигентно выстроенными текстами, тогда как Павлиашвили он считает легендой, которая поёт о свете, любви и добре.
Так артист охарактеризовал свой музыкальный жанр во время презентации трека «Намек на нас», подчеркнув, что спустя годы по-прежнему описывает своё творчество именно так.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России