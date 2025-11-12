Звезда сериала «Кухня» Богатырев подал на развод с актрисой Арнтгольц

12 ноября 2025, 13:12

Марк Богатырев с сыном (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский актер Марк Богатырев, известный по роли в популярном сериале «Кухня», решил завершить отношения с актрисой Татьяной Арнтгольц. Об этом сообщает StarHit в Telegram-канале.