Звезда сериала «Кухня» Богатырев подал на развод с актрисой Арнтгольц
Российский актер Марк Богатырев, известный по роли в популярном сериале «Кухня», решил завершить отношения с актрисой Татьяной Арнтгольц. Об этом сообщает StarHit в Telegram-канале.
Заявление о разводе зарегистрировали 10 ноября. Пока дата рассмотрения дела не назначена. Пара связала себя узами брака в 2020 году. В 2021 году у них родился сын Данила.
Марк Богатырев — российский актер театра и кино, которому посчастливилось сделать себе имя на одном из самых рейтинговых сериалов современности. Блестящая работа артиста была оценена по достоинству. Несмотря на возникший страх стать актером одной роли, сегодня Марк востребован на лучших телеплощадках страны и продолжает пополнять профессиональную палитру новыми образами.
