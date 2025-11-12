Буланова раскрыла истинную причину закрытия её ресторана
Буланова заявила, что закрыла свой ресторан из-за отсутствия времени
Певица Татьяна Буланова объявила о закрытии своего ресторана в Санкт-Петербурге.
Как рассказала сама артистка в беседе с Общественной Службой Новостей, бизнес, который ей подарил супруг, не смог справиться с кризисом и рядом других сложностей.
«К сожалению, сейчас я больше вынуждена заниматься творчеством. И на ресторан нет времени вообще, поэтому я даже не ищу себе оправданий, что я плохой предприниматель. Я и не претендую на эти лавры, я артист, а не бизнесмен. И то, что такой исход может быть, честно говоря, я предполагала. Мне было очень тяжело», – призналась Буланова.
По словам певицы, в будущем она планирует возродить семейный бизнес, но уже с другой концепцией. Пока же у неё не хватает ни времени, ни сил для ведения ресторана.