Слава объяснила причину нервного срыва после сорванного концерта в Смоленске

22 февраля 2026, 12:56

Слава призналась, что не справилась с эмоциями из-за годовщины смерти мамы

Слава (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Певица Слава рассказала, почему сорвала недавний концерт в Смоленске и была вынуждена прервать выступление. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».