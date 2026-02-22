Достижения.рф

Слава объяснила причину нервного срыва после сорванного концерта в Смоленске

Слава призналась, что не справилась с эмоциями из-за годовщины смерти мамы
Слава (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Певица Слава рассказала, почему сорвала недавний концерт в Смоленске и была вынуждена прервать выступление. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По словам артистки, к эмоциональному срыву привело сразу несколько тяжёлых обстоятельств, главным из которых стала годовщина смерти её мамы, совпавшая с датой концерта.

Исполнительница призналась, что в тот период на неё «навалилось слишком много всего», а сильные переживания достигли пика прямо во время выступления. Переломный момент произошёл, когда она исполняла песню «Дочка-мама».

Артистка отметила, что сейчас намерена сделать паузу в работе и восстановить эмоциональное состояние. В ближайшее время Слава планирует взять отпуск примерно на месяц, чтобы отдохнуть и заняться своим здоровьем.

По словам певицы, этот случай стал для неё сигналом о необходимости снизить нагрузку и уделить больше внимания себе после напряжённого рабочего периода.

Софья Метелева

