Слава объяснила причину нервного срыва после сорванного концерта в Смоленске
Певица Слава рассказала, почему сорвала недавний концерт в Смоленске и была вынуждена прервать выступление. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артистки, к эмоциональному срыву привело сразу несколько тяжёлых обстоятельств, главным из которых стала годовщина смерти её мамы, совпавшая с датой концерта.
Исполнительница призналась, что в тот период на неё «навалилось слишком много всего», а сильные переживания достигли пика прямо во время выступления. Переломный момент произошёл, когда она исполняла песню «Дочка-мама».
Артистка отметила, что сейчас намерена сделать паузу в работе и восстановить эмоциональное состояние. В ближайшее время Слава планирует взять отпуск примерно на месяц, чтобы отдохнуть и заняться своим здоровьем.
По словам певицы, этот случай стал для неё сигналом о необходимости снизить нагрузку и уделить больше внимания себе после напряжённого рабочего периода.
Читайте также: