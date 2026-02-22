«Ура!»: Айза-Лилуна Ай вышла замуж в третий раз

22 февраля 2026, 11:49

Айза-Лилуна Ай поделилась новостью о свадьбе со Степаном

Айза-Лилуна Ай с мужем Степаном (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай снова связала себя узами брака. Её избранником стал Степан Кузьменко. Радостной новостью звезда поделилась в личном блоге.





На фото новоиспечённые супруги позировали на природе — под берёзами, улыбаясь в камеру и демонстрируя документ о заключении брака. Айза сопроводила публикацию романтичной подписью, указав дату важного события.





«22.02.2026. Пусть наша жизнь будет такой же, как это фото. Счастливые и под берёзками. Ура! Мы теперь муж и жена», — написала она.