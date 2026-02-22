«Ура!»: Айза-Лилуна Ай вышла замуж в третий раз
Айза-Лилуна Ай поделилась новостью о свадьбе со Степаном
Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай снова связала себя узами брака. Её избранником стал Степан Кузьменко. Радостной новостью звезда поделилась в личном блоге.
На фото новоиспечённые супруги позировали на природе — под берёзами, улыбаясь в камеру и демонстрируя документ о заключении брака. Айза сопроводила публикацию романтичной подписью, указав дату важного события.
«22.02.2026. Пусть наша жизнь будет такой же, как это фото. Счастливые и под берёзками. Ура! Мы теперь муж и жена», — написала она.Для блогерши этот брак стал третьим. Поклонники сразу же начали активно поздравлять пару, отмечая, что Айза выглядит по-настоящему счастливой и спокойной. В комментариях подписчики пожелали молодожёнам гармонии, взаимопонимания и долгой семейной жизни.
Сама Айза ранее не раз признавалась, что стала иначе относиться к отношениям и теперь особенно ценит поддержку, уважение и эмоциональную стабильность в паре. Судя по её публикациям, новый союз она воспринимает как важный и осознанный этап своей жизни.