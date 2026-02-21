21 февраля 2026, 22:18

Актриса Лиза Боярская поменяла внешность из-за новой роли

Елизавета Боярская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Елизавета Боярская решилась на смену образа ради новой роли и перекрасила волосы. Итог преображения она показала в личном блоге.





Во время репетиции артистка записала «кружок», в котором предстала уже с обновлённой причёской. Подписчики оценили не только новый цвет волос Боярской, но и возможность заглянуть за кулисы спектакля «Дядя Ваня».





«Очень здорово! Почаще такое выкладывайте, пожалуйста!» — написала одна из поклонниц.