Актриса Лиза Боярская поменяла внешность из-за новой роли
Актриса Елизавета Боярская решилась на смену образа ради новой роли и перекрасила волосы. Итог преображения она показала в личном блоге.
Во время репетиции артистка записала «кружок», в котором предстала уже с обновлённой причёской. Подписчики оценили не только новый цвет волос Боярской, но и возможность заглянуть за кулисы спектакля «Дядя Ваня».
«Очень здорово! Почаще такое выкладывайте, пожалуйста!» — написала одна из поклонниц.
Ранее знаменитость обсуждала с аудиторией театральный дресс-код и объясняла, почему не пойдёт в Мариинку в свитшоте.