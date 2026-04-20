«Над ними глумятся»: Мария Шукшина призвала снимать реальные истории, а не сказки
Мария Шукшина объяснила, почему в кино нужны реальные судьбы, а не выдумка
Актриса и телеведущая Мария Шукшина на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня» заявила, что сейчас крайне важно создавать ленты о реальных судьбах конкретных людей. Мероприятие посвятили выходу в прокат картины «Семь вёрст до рассвета».
Как передаёт слова Марии корреспондент NEWS.ru, сказочные сюжеты не могут воспитать в молодёжи ответственность за принятие решений.
«Очень важно сейчас снимать реальные истории о конкретных людях, это очень важно. У нас их сегодня очень мало, и если снимают сериалы или кино о конкретных исторических личностях, в основном над ними глумятся, с 1990-х годов пошла такая тенденция», — заявила Шукшина.Актриса подчеркнула: подлинные истории формируют чувство сострадания и сопричастности к прошлому страны. На таких примерах должны воспитываться современные дети и внуки.
