Мария Шукшина запретила «оживлять» своего отца в кино

Друг умершего баскетболиста Яниса Тиммы ответил экс-супруге спортсмена Анне Седоковой, которая ранее назвала его петушком. Несмотря на то, что уже прошло достаточно времени с трагедии, конфликт между сторонами не утихает до сих пор.