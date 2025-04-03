Мария Шукшина запретила «оживлять» своего отца в кино

Маотя Шукшина (Фото: Телеграм@mariashukshina)
Мария Шукшина выступила против использования искусственного интеллекта для воссоздания образа своего отца в кино, приводит ее слова телеграм-канал «ЗвездаПад.Новости шоу-бизнеса».
Актриса рассказала, что, как и родственники Юрия Никулина, она получила запрос на разрешение создать цифровую копию Василия Макаровича, но решительно отказалась.
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«Необходимо законодательно запретить использование образов наших любимых актеров, которые уже ушли из жизни, для создания цифровых копий и дипфейков. Это касается всех сфер — рекламы, фильмов и прочего. Они активно используют такие технологии и стремятся их развивать», — считает Шукшина.Читайте также:
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Анастасия Хохлова