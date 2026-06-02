«Любовь сильнее времени и расстояний»: Филипп Киркоров трогательно вспомнил своего отца

02 июня 2026, 22:50

Филипп Киркоров почтил память отца в день его рождения

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров опубликовал в соцсетях эмоциональное обращение в память о своём отце — Бедросе Киркорове. В день, когда артисту могло бы исполниться 94 года, его сын поделился тёплыми воспоминаниями и признался, что до сих пор тяжело переживает утрату.





По словам Киркорова, именно отец научил его любить профессию, оставаться сильным в любых обстоятельствах и всегда сохранять верность себе. Певец отметил, что Бедрос Киркоров был для него не только родителем, но и человеком, чья поддержка сопровождала его на протяжении всей жизни.





«Мне так не хватает наших разговоров, твоих советов, твоего взгляда, в котором всегда были поддержка и вера. Но я знаю, что любовь сильнее времени и расстояний. Она остаётся с нами навсегда», — написал артист.