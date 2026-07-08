«Прощай, любовь моя»: актёр Микки Рурк переживает потерю друга Ивана
Микки Рурк попрощался с любимым шпицем Иваном после 12 лет вместе
Микки Рурк поделился с поклонниками печальной новостью — актёр потерял своего любимого питомца, чёрного шпица по имени Иван. Звезда фильма «Город грехов» признался, что смерть собаки стала для него тяжёлым ударом.
По словам Рурка, Иван был рядом с ним на протяжении 12 лет и стал настоящим членом семьи. Актёр опубликовал трогательное обращение к своему четвероногому другу в личном блоге.
«Мы провели чудесные 12 лет вместе. Он отправляется на радугу, и я увижу его снова по ту сторону. Прощай, любовь моя...» — написал Микки.Поклонники поддержали артиста и выразили ему соболезнования, отметив, что потеря домашнего животного часто становится настоящей трагедией для владельцев. Сейчас у Рурка остаётся ещё один питомец — шпиц по имени Егор.
Ранее сообщалось, что у 72-летнего актёра возникли финансовые трудности. По данным зарубежных СМИ, несмотря на проблемы с деньгами, Рурк якобы отказывается от некоторых предложений в кино, если гонорар не соответствует его ожиданиям.