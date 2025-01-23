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Анна Цуканова-Котт через два дня после объявления о разводе появилась на публике в объятиях Михаила Врубеля

Анна Цуканова-Котт вышла в свет с новым возлюбленным
Анна Цуканова-Котт (Фото: соцсети)

Анна Цуканова-Котт (Фото: соцсети)

Актриса Анна Цуканова-Котт на днях объявила о том, что почти год назад развелась с супругом Александром Коттом, и через два дня после этого появилась на публике в объятиях 43-летнего продюсера Михаила Врубеля.
По словам 35-летней актрисы, ее отношения с мужем завершились спокойно и без скандалов. Пара продолжает общение и воспитывает сына Михаила и дочь Лею.

22 января Цуканова-Котт появилась на премьере фильма «Василий» в столичном кинокомплексе «Октябрь». Пришла она туда не одна, а в компании кинопродюсера Михаила Врубеля.



На мероприятии Цуканова-Котт и ее спутник позировали фотографам, улыбались и обнимались, а на безымянном пальце девушки сверкало роскошное кольцо с бриллиантом.

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#спутник
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#отношения
Стало известно, как Светлане Ходченковой удалось похудеть на 20 кг
Врач Пришвина: Ходченкова сохраняет вес за счёт питания и спорта
23 января 2025, 09:52

Светлана Ходченкова (Фото: соцсети)

Российской актрисе Светлане Ходченковой удалось похудеть на 20 килограмм. Врач-диетолог и нутрициолог Кристина Пришвина рассказала, как 42-летней актрисе удается сохранить хорошую форму уже на протяжении долгих лет.
«Похудение Светланы Ходченковой в молодости связано с рядом факторов, которые могут включать естественные метаболические особенности, стрессы и нагрузки, а также, возможно, диетические ограничения», — рассказала Пришвина в беседе с порталом «Страсти».

По словам специалиста, источники говорят о том, что Ходченкова в молодости переживала некие личные проблемы, что могло на её эмоциональное состояние, аппетит и метаболизм.

Сама Ходченкова признавалась, что её обмен веществ с возрастом начал меняться. Теперь актриса питается более осознанно и сбалансировано. В ее рацион входят белки, овощи и полезные жиры. Такое питание помогает актрисе поддерживать свою форму. При этом она призналась, что не исключила углеводы, но регулярно тренируется, а со стрессовыми ситуациями справляется с помощью йоги и медитации.

Тем временем Пришвина отметила, что актриса, вероятно, обладает предрасположенностью к стройности. По ее словам, именно генетика играет важную роль в распределении организмом жира, его накоплению или потере. При этом без должного питания и спорта даже с хорошей генетической предрасположенностью к худобе сохранить хорошую форму невозможно, подчеркнула эксперт.

Тем не менее Ходченкова не раз говорила, что не придерживается строгих диет и никогда не худела с помощью экстремальных диет.

«Похудение и поддержание стройности Ходченковой — это результат её осознанного подхода к здоровью и внешности. Регулярные тренировки, сбалансированное питание, психоэмоциональное равновесие и здоровое отношение к своему телу — вот ключевые составляющие её успеха», — заключила нутрициолог.

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После обнародования завещания Александра Ширвиндта его внук обратился в суд
23 января 2025, 09:08

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Александра Ширвиндта не стало в марте 2024 года — легендарный актер долго болел и скончался в реанимации столичной больницы. Мэтр оставил после себя внушительное наследство, которое распределил при жизни. Об этом пишет «СтарХит».
У Александра Ширвиндта трое внуков: Андрей, Александра и Михаил. Знаменитый артист оставил завещание, в котором упомянул не только сына и вдову, но и внуков. Один из них был вынужден обратиться в суд после обнародования документа.

Уточняется, что Александр Анатольевич ошибся в дате рождения старшего внука, Ширвиндта Андрея. Тот подал иск в Пресненский суд Москвы, чтобы исправить неточности и установить — речь в завещании идет именно о нем.

Мэтр имел в собственности земельный участок, площадь которого составляет 1300 кв м, 14-метровую комнату на Арбате, квартиру в 116 кв м и половину «двушки» в 69 квадратов.

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#артист
#рф
#смерть
#документы
#семья
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Побоялся возвращаться в РФ: Константин Меладзе посетил могилу отца по видеосвязи
SHOT: Константин Меладзе побоялся возвращаться в Россию на годовщину смерти отца
23 января 2025, 08:54

Константин Меладзе (Фото: соцсети)

Продюсер Константин Меладзе побоялся возвращаться в Россию на годовщину смерти отца, его брату Валерию пришлось показывать могилу по видеосвязи. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Композитор был за рулем во время видеозвонка. Его провели к месту захоронения, он сказал несколько слов покойному отцу, после чего пообщался с родственниками.

По данным Telegram-канала, знаменитый композитор имеет два гражданства — грузинское и украинское. В России композитор получил вид на жительство, но, согласно закону, каждый год иностранные граждане должны лично подтверждать, что находятся в стране не менее полугода.

Стоит отметить, что Меладзе уехал из РФ после начала СВО, по этой причине продлить ВНЖ он не смог.

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Стало известно, кому Добровольская оставила все свое состояние
Евгения Добровольская составила завещание перед смертью
23 января 2025, 07:46

Евгения Добровольская (Фото: соцсети)

Актриса Евгения Добровольская успела составить завещание перед смертью, пишет KP.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным издания, все свое имущество Добровольская распределила между своими четырьмя детьми: сыновьями Степаном, Николаем, Яном и дочерью Анастасией.

После смерти матери ее дети не хотят ссориться. Коллега актрисы рассказывал, что главным помощником для Добровольской был ее сын Степан, который давно проживает в Лондоне, однако в конце 2024 года вернулся в Россию, чтобы ухаживать за больной матерью.

«Именно Степан теперь стал главой большой семьи — он всегда был близок с Яном, с Настей. И с Николаем хорошо общался — другое дело, что редко в силу характера последнего, разных интересов», — рассказал источник издания.

Известно, что на сына от Михаила Ефремова Николая Добровольская переписала двухкомнатную квартиру. Молодой человек не работает. Ян учится на актерском факультете, а 15-летняя дочь — в школе. Она живет с отцом Дмитрием Мананниковым.

В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась.

В декабре артистку поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила своё 60-летие. 10 января Евгении Добровольской не стало.

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Стала известна настоящая причина смерти пресс-секретаря певца Shaman
Пресс-секретарь Shaman умер из-за сердечных проблем на фоне приема лекарств
23 января 2025, 06:50

SHAMAN, он же Ярослав Дронов (Фото: соцсети)

Смерть пресс-секретаря певца Shaman Антона Коробкова-Землянского была вызвана проблемами с сердцем на фоне приема медицинского препарата. Об этом РИА Новости сообщил достоверный источник.
40-летний Антон Коробков-Землянский скончался в ноябре 2024 года в Москве. Журналисту стало плохо вечером 9 ноября у себя дома. Его жена вызвала скорую помощь, однако врачам не удалось спасти мужчину.

Первоначально в СМИ распространялись версии о возможном отравлении, но судмедэкспертиза, завершенная в январе, опровергла эти предположения.

«В крови умершего пресс-секретаря Shaman Антона Коробкова-Землянского в ходе экспертизы не нашли запрещенных веществ», — гласили результаты.
Таким образом, заключение специалистов подтвердило, что причиной стали именно проблемы со здоровьем, а не внешние факторы.

Ранее «Радио 1» передавало, что СК РФ отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти бывшего мужа Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы.

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#расследование
#музыка
#певец
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«Говорят, в Сети какая-то помойка разлилась»: Брухунова ответила нападкой на критику Гордон
Брухунова оскорбила Гордон за ее критику слов жены юмориста о фейковых сумочках
23 января 2025, 05:55

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

Недавно знаменитая юрист Катя Гордон возмутилась несправедливой критике со стороны Татьяны Брухуновой, супруги Евгения Петросяна. Та желчно осудила девушек и женщин, которые покупают поддельные брендовые сумки, назвав их «нелепым зрелищем». Теперь же Брухунова вновь высказалась в соцсетях — на этот раз оскорбив саму Гордон и ее слова о высокой цене подлинников.
Жена юмориста записала видео с отдыха у океана, заявив, что не собирается реагировать на критику. Она наслаждается жизнью и сочувствует своим «онлайн-хейтерам».

«Как прекрасен этот мир, друзья! Говорят, в Сети какая-то помойка про меня разлилась. Эх, сочувствую вам, ребятки! А я буду кайфовать, чего и вам желаю!», — заявила Брухунова.
«Дно и позорище»: Катя Гордон прошлась по жене Петросяна Бурхуновой после ее слов о «паленых сумках»
«Дно и позорище»: Катя Гордон прошлась по жене Петросяна Бурхуновой после ее слов о «паленых сумках»
А ведь Гордон не разводила «бессмысленный хейт». Она просто оценила ситуацию с разумной точки зрения. Самое главное в вещах — комфорт, а не бренд. Тем более, существует множество качественных копий, некоторые из которых ничуть не уступают оригиналу.

«Я, девочки, даю вам полное право носить реплики. И тратьте столько, сколько хотите... И в те общества, в которые пускают за сумочки, вам и не надо — там дно», — подчеркнула юрист.
Более того, Гордон напомнила, что раньше и сама Татьяна, судя по архивным фото, носила «реплики». Тогда просто «свободных» денег много, видимо, тоже не было.

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#звёзды
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Нейросеть «сделала» звезду «Дома-2» Африкантову беременной, а затем мамой — мечта или провокация?
23 января 2025, 03:21

Марина Африкантова и ее «дети» (Фото: соцсети)

Бывшая звезда «Дома-2» Марина Африкантова вызвала настоящий шквал эмоций среди поклонников своими новыми фото. В соцсети Instagram* она выложила снимки, которые показывают ее в роли беременной женщины и молодой мамы. Фотографии были созданы с помощью нейросетей и представляют будущее возможного материнства. Но с какой целью 37-летняя Африкантова запостила их онлайн?
Некоторые подписчики в восторге и считают, что такой жест — это намек на мечты Марины о семейном счастье. Другие же уверены, что весь пост связан с ее бывшим мужем Романом Капаклы, который сейчас воспитывает дочь вместе с другой экс-участницей проекта «Дома-2», Татьяной Мусульбес.

В комментариях завязалась настоящая битва. Хейтеры заявили, что Марина просто не может смириться с тем, что Роман обрел счастье в новой семье.

Марина Африкантова (Фото: соцсети)

«Конечно, счастье и ребенок бывшего не дают ей покоя», — язвительно отметила одна из подписчиц.
Однако у Африкантовой нашлось много защитников. Они поддерживают звезду, утверждая, что ей пора оставить прошлое и двигаться вперед.

Сама Марина не скрывает, что сейчас ее сердце свободно, но чувствует — скоро что-то изменится. Звезда уверяет: выложенные фотографии — не просто развлечения, а своего рода визуализация будущего.

Марина Африкантова (Фото: соцсети)

«Небо и звезды предвещают мне большие перемены. Представляете, эти фото сделал мне искусственный интеллект. Я в шоке, насколько они реалистичны. Астрологи говорят, что 2025 год у меня будет судьбоносный. Вот, готовлюсь, визуализирую. Представляю себя в новой роли», — поделилась она.
Поклонники и фанаты наперебой пожелали ей найти счастье, стать мамой и поскорее воплотить свои мечты в жизнь.

«Я так обрадовалась, увидев ваши фотографии! Дай Бог вам ребеночка», — отметили под постом.

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«Сморщенные чашечки»: В Сети раскритиковали деталь образа Ксении Собчак

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#мама
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«Сморщенные чашечки»: В Сети раскритиковали деталь образа Ксении Собчак
Пользователи Сети раскритиковали деталь образа журналистки Собчак
22 января 2025, 22:56

Фото: соцсети Ксении Собчак

Одну деталь образа журналистки Ксении Собчак раскритиковали в Сети. Они присвоили бюстье эпитет «сморщенные чашечки».
Собчак разместила на своей странице в социальной сети фото, на котором показала наряд, состоящий из жакета с синей вставкой и черного корсета Maison Margiela.

Пользователи Сети засыпали публикацию негативными и насмешливыми комментариями. Люди в очередной раз напомнили, что Ксения никогда не была иконой стиля, а скорее наоборот.

«Боже, как топорно сшито бюстье. Сморщенные чашечки — это нечто», «Корсет поверх жакета? Ждем утягивающие трусы поверх штанишек», «Что это за обвисше-мятые чашечки у корсета верхом на пиджаке? Увольте стилиста», «А корсет и правда просто какое-то недоразумение», — высказывались комментаторы.

Немногим раньше в январе Собчак иронично высказалась насчет образа Мелании Трамп, высказавшись о ней, что «Шапокляк очень стильная». Конфуз с новым нарядом журналистки доказывает: закон бумеранга по-прежнему действует.

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Актёр Александр Петров впервые показал публике беременную супругу
22 января 2025, 22:04

Александр Петров и Жанна Антонова (Фото: соцсети)

Российский актер Александр Петров впервые вышел в свет с беременной женой Викторией Антоновой. Видео пары на красной ковровой дорожке уже разошлось по пабликам и социальным сетям.
А впервые запись счастливых и пока ещё бездетных (ненадолго) супругов опубликовал телеграм-канал «РЕН ТВ». Петров и Антонова появились на премьере нового проекта «Василий». Актёр исполнил в комедийном фильме сразу две главные роли. Пара не скрывала радости от совместного выхода и с удовольствием позировала фотографам. Ранее Александр Петров уже сообщал о беременности жены на своей странице в социальных сетях.

С будущей женой популярный артист познакомился... на улице. Свое предложение руки и сердца он называет главным событием в своей жизни. Для обоих родителей малыш, который вскоре появится на свет, будет первым ребёнком.

Несмотря на молодой возраст, Александр Петров является одним из самых востребованных актеров России. Он очень активно снимается в кино, играет в театре, а также пишет стихи и пробует свои силы в качестве режиссера.

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Актер Александр Петров впервые станет отцом
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