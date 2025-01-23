Анна Цуканова-Котт через два дня после объявления о разводе появилась на публике в объятиях Михаила Врубеля

Анна Цуканова-Котт (Фото: соцсети)
Актриса Анна Цуканова-Котт на днях объявила о том, что почти год назад развелась с супругом Александром Коттом, и через два дня после этого появилась на публике в объятиях 43-летнего продюсера Михаила Врубеля.
По словам 35-летней актрисы, ее отношения с мужем завершились спокойно и без скандалов. Пара продолжает общение и воспитывает сына Михаила и дочь Лею.
22 января Цуканова-Котт появилась на премьере фильма «Василий» в столичном кинокомплексе «Октябрь». Пришла она туда не одна, а в компании кинопродюсера Михаила Врубеля.
На мероприятии Цуканова-Котт и ее спутник позировали фотографам, улыбались и обнимались, а на безымянном пальце девушки сверкало роскошное кольцо с бриллиантом.
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22 января Цуканова-Котт появилась на премьере фильма «Василий» в столичном кинокомплексе «Октябрь». Пришла она туда не одна, а в компании кинопродюсера Михаила Врубеля.
На мероприятии Цуканова-Котт и ее спутник позировали фотографам, улыбались и обнимались, а на безымянном пальце девушки сверкало роскошное кольцо с бриллиантом.
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Элина Позднякова