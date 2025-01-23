Стало известно, кому Добровольская оставила все свое состояние

Евгения Добровольская (Фото: соцсети)
Актриса Евгения Добровольская успела составить завещание перед смертью, пишет KP.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным издания, все свое имущество Добровольская распределила между своими четырьмя детьми: сыновьями Степаном, Николаем, Яном и дочерью Анастасией.
После смерти матери ее дети не хотят ссориться. Коллега актрисы рассказывал, что главным помощником для Добровольской был ее сын Степан, который давно проживает в Лондоне, однако в конце 2024 года вернулся в Россию, чтобы ухаживать за больной матерью.
Известно, что на сына от Михаила Ефремова Николая Добровольская переписала двухкомнатную квартиру. Молодой человек не работает. Ян учится на актерском факультете, а 15-летняя дочь — в школе. Она живет с отцом Дмитрием Мананниковым.
В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась.
В декабре артистку поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила своё 60-летие. 10 января Евгении Добровольской не стало.
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Старший сын Добровольской приехал на похороны матери из Лондона с женой и сыном
После смерти матери ее дети не хотят ссориться. Коллега актрисы рассказывал, что главным помощником для Добровольской был ее сын Степан, который давно проживает в Лондоне, однако в конце 2024 года вернулся в Россию, чтобы ухаживать за больной матерью.
«Именно Степан теперь стал главой большой семьи — он всегда был близок с Яном, с Настей. И с Николаем хорошо общался — другое дело, что редко в силу характера последнего, разных интересов», — рассказал источник издания.
Известно, что на сына от Михаила Ефремова Николая Добровольская переписала двухкомнатную квартиру. Молодой человек не работает. Ян учится на актерском факультете, а 15-летняя дочь — в школе. Она живет с отцом Дмитрием Мананниковым.
В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась.
В декабре артистку поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила своё 60-летие. 10 января Евгении Добровольской не стало.
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Старший сын Добровольской приехал на похороны матери из Лондона с женой и сыном
Элина Позднякова