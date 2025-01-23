Стало известно, кому Добровольская оставила все свое состояние

Недавно знаменитая юрист Катя Гордон возмутилась несправедливой критике со стороны Татьяны Брухуновой, супруги Евгения Петросяна. Та желчно осудила девушек и женщин, которые покупают поддельные брендовые сумки, назвав их «нелепым зрелищем». Теперь же Брухунова вновь высказалась в соцсетях — на этот раз оскорбив саму Гордон и ее слова о высокой цене подлинников.