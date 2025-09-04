Победитель «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко сыграл свадьбу с бывшей артисткой бурлеска

04 сентября 2025, 13:07

Экстрасенс Тимофей Руденко женился на клиническом психологе и бывшей актрисе бурлеска

Тимофей Руденко (Фото: Instagram* / @timopheyrudenko)

Победитель 19-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Тимофей Руденко поделился приятной новостью — он женился на своей избраннице Анастасии Павловой. Девушка работает клиническим психологом, а в прошлом была актрисой бурлеска, выступая под псевдонимом Осознанная Настя.