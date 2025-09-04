Победитель «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко сыграл свадьбу с бывшей артисткой бурлеска
Победитель 19-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Тимофей Руденко поделился приятной новостью — он женился на своей избраннице Анастасии Павловой. Девушка работает клиническим психологом, а в прошлом была актрисой бурлеска, выступая под псевдонимом Осознанная Настя.
Праздничную церемонию пара устроила в живописном месте неподалёку от Геленджика — в комплексе Шато де Талю. На свадьбу они пригласили лишь самых близких людей.
Анастасия собрала волосы в лёгкую прическу в стиле «мальвинки», оставив часть тёмных локонов свободно спадать на плечи. Макияж был выполнен в тёплых оттенках. Для церемонии Павлова выбрала белое платье с декольте, облегающим верхом и пышным подолом, которое подчёркивало её стройную фигуру. Образ она дополнила классической фатой, туфлями на каблуке с округлым носом и украшениями из мелкого жемчуга. В руках невесты был букет, собранный из цветов красных, розовых и жёлтых оттенков.
Тимофей отдал предпочтение серо-бежевому костюму из льна, белой рубашке, тонкому чёрному галстуку и коричневым ботинкам. Свой образ он завершил фетровой шляпой. Пара позировала в саду, обнимаясь и выглядела по-настоящему счастливой.
Читайте также: