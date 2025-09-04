Звезда «Дома-2» Пинчук отправилась на танцевальные занятия с необычным спутником

04 сентября 2025, 12:33

Ирина Пинчук посетила урок танцев вместе с Виолеттой Чиковани

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* / @pinchuk_official)

После недавней выписки из неврологического отделения Ирина Пинчук, похоже, полностью восстановилась и постепенно возвращается к активной жизни. На этот раз бывшая участница «Дома-2» решила начать заниматься танцами.





Речь идет не о вечеринке, а о полноценной тренировке, куда она пришла вместе с подругой Виолеттой Чиковани. Об этом стало известно из Telegram-канала Пинчук.



Судя по опубликованным видео, занятие прошло весело — девушки много смеялись и выглядели довольными. Подписчики оценили ролики и оставили множество положительных комментариев.





«Это шедевр», — пишут поклонники в блоге Ирины.