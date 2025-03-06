Анна Цуканова-Котт посетила премьеру сериала с новым возлюбленным – фото

Анна Цуканова-Котт (фото: Instagram* @anna_tsukanova_kott)
В Москве состоялась премьера сериала «Между нами химия». В проекте режиссёра Карины Чувиковой сыграли Александра Бортич, Никита Ефремов, Нелли Уварова, Евгений Сангаржиев и другие.
Одной из самых заметных пар на красной дорожке стали Анна Цуканова-Котт и продюсер сериала Михаил Врубель, которые рассекретили свои отношения месяц назад. 35-летняя актриса и 43-летний продюсер уже несколько раз появлялись вместе на публике, пишет KP.RU.
Анна Цуканова-Котт и Михаил Врубель (фото: Instagram* @anna_tsukanova_kott)
Примечательно, что Анна и Михаил носят обручальные кольца, провоцируя слухи о помолвке или тайной свадьбе. Пара не любит обсуждать личную жизнь с общественностью, однако и не скрывает своего романа, нежно обнимаясь перед камерами.
Цуканова-Котт до этого была замужем за режиссёром Александром Коттом. Об их разводе актриса сообщила в январе, но добавила, что долго скрывала это, ведь расстались они ещё год назад. Экс-супруги прожили вместе 18 лет. В браке родились сын Михаил и дочь Лея.
Михаил Врубель был женат дважды и в каждом браке у него родилось по одному ребёнку. Врубель является сооснователем кинокомпании «Водород». Он выступал продюсером в таких известных фильмах как: «Притяжение», «Вторжение», трилогия «Лёд» и «Сто лет тому вперед».
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Анна Цуканова-Котт и Михаил Врубель (фото: Instagram* @anna_tsukanova_kott)
Примечательно, что Анна и Михаил носят обручальные кольца, провоцируя слухи о помолвке или тайной свадьбе. Пара не любит обсуждать личную жизнь с общественностью, однако и не скрывает своего романа, нежно обнимаясь перед камерами.
Цуканова-Котт до этого была замужем за режиссёром Александром Коттом. Об их разводе актриса сообщила в январе, но добавила, что долго скрывала это, ведь расстались они ещё год назад. Экс-супруги прожили вместе 18 лет. В браке родились сын Михаил и дочь Лея.
Михаил Врубель был женат дважды и в каждом браке у него родилось по одному ребёнку. Врубель является сооснователем кинокомпании «Водород». Он выступал продюсером в таких известных фильмах как: «Притяжение», «Вторжение», трилогия «Лёд» и «Сто лет тому вперед».
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова