Измена мужу с женатым актером: почему Анна Цуканова-Котт скрывала развод и как на самом деле распался брак

Анна Цуканова-Котт (Фото: соцсети)
Вот и еще один звездный брак подошел к концу. На днях актриса Анна Цуканова-Котт сообщила о разводе с российским режиссером и сценаристом Александром Коттом. Отношения были расторгнуты еще в 2023 году, но пара умело смогла это скрыть от публики.
О том, каким был союз режиссера и актрисы, читайте в материале «Радио 1».
Анна Цуканова и Александр Котт (Фото: соцсети)
С Анной Цукановой Александр Котт познакомился в 1996 году на съёмках одного из эпизодов юмористического журнала «Ералаш». Анне тогда было всего семь лет. Повторно пара встретилась, когда Цукановой было пятнадцать и она поступала в Театральное училище имени Б. В. Щукина.
Разница в возрасте величиной в 16 лет Анну не смутила, и начинающая актриса поняла, что испытывает глубокие чувства к Александру, и призналась ему в любви. Котт сначала не воспринял ее слова всерьез, но, поближе узнав актрису, испытал ответное чувство.
В возрасте 19 лет Анна стала матерью, подарив жизнь своему первенцу — сыну Михаилу. Аня дала ребенку фамилию отца, а сама стала подписываться двойной фамилией: Цуканова-Котт. Через десять лет в семье родилась дочка Лея.
Анна и Александр состояли в гражданском браке более 12 лет и официально оформили свои отношения только 19 сентября 2019 года.
Анна Цуканова-Котт (Фото: соцсети)
В начале 2025 года Анна Цуканова-Котт поделилась с публикой новостью о расставании с супругом. В своём личном блоге актриса опубликовала трогательное сообщение, в котором подвела итог отношениям, длившимся восемнадцать лет.
Анна не стала раскрывать детали соглашения о детях, к которому пришли бывшие супруги. Однако, судя по многочисленным снимкам актрисы в компании Михаила и Леи, можно сделать вывод, что сын и дочь продолжают жить с ней.
После новостей о разводе пары пользователи сети тут же вспомнили громкий скандал, связанный с изменой и распавшимся браком другого артиста Владимира Епифанцева.
В 2021 году он открыто признался в изменах своей бывшей супруге Анастасии Веденской. Он заявлял, что среди женщин, с которыми он на тот момент состоял в связи, была и замужняя Анна Цуканова-Котт. Примечательно, что с Анастасией они были подругами. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
В настоящее время 35-летняя актриса успешно работает в качестве режиссёра и создателя музыкальных видео. Цуканова-Котт читает лекции и записывает подкасты с лучшими представителями индустрии. Она обещает научить всех желающих снимать креативные видео. Кроме того, актриса выступает в качестве основательницы компании «КиноЕда», которая занимается приготовлением обедов для актёров кино. В 2023 году артистка купила квартиру в Москве, а тремя годами ранее обзавелась недвижимостью в Таиланде.
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Познакомился с женой, когда той было 7 лет
Анна Цуканова и Александр Котт (Фото: соцсети)
С Анной Цукановой Александр Котт познакомился в 1996 году на съёмках одного из эпизодов юмористического журнала «Ералаш». Анне тогда было всего семь лет. Повторно пара встретилась, когда Цукановой было пятнадцать и она поступала в Театральное училище имени Б. В. Щукина.
Разница в возрасте величиной в 16 лет Анну не смутила, и начинающая актриса поняла, что испытывает глубокие чувства к Александру, и призналась ему в любви. Котт сначала не воспринял ее слова всерьез, но, поближе узнав актрису, испытал ответное чувство.
В возрасте 19 лет Анна стала матерью, подарив жизнь своему первенцу — сыну Михаилу. Аня дала ребенку фамилию отца, а сама стала подписываться двойной фамилией: Цуканова-Котт. Через десять лет в семье родилась дочка Лея.
Анна и Александр состояли в гражданском браке более 12 лет и официально оформили свои отношения только 19 сентября 2019 года.
Официальный брак не пошел на пользу
Анна Цуканова-Котт (Фото: соцсети)
В начале 2025 года Анна Цуканова-Котт поделилась с публикой новостью о расставании с супругом. В своём личном блоге актриса опубликовала трогательное сообщение, в котором подвела итог отношениям, длившимся восемнадцать лет.
«Это было очень круто! 18 лет потрясающих отношений, плюс двое детей! В сердце только благодарность и любовь. Мы с Сашей развелись около года назад, но остались лучшими друзьями и любящими родителями. Двигаемся дальше!» — написала Анна в личном блоге.
Анна не стала раскрывать детали соглашения о детях, к которому пришли бывшие супруги. Однако, судя по многочисленным снимкам актрисы в компании Михаила и Леи, можно сделать вывод, что сын и дочь продолжают жить с ней.
«Узнав о беременности, я растерялась»: дочь Анастасии Заворотнюк готовится впервые стать мамой
Слухи об измене
После новостей о разводе пары пользователи сети тут же вспомнили громкий скандал, связанный с изменой и распавшимся браком другого артиста Владимира Епифанцева.
В 2021 году он открыто признался в изменах своей бывшей супруге Анастасии Веденской. Он заявлял, что среди женщин, с которыми он на тот момент состоял в связи, была и замужняя Анна Цуканова-Котт. Примечательно, что с Анастасией они были подругами. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
Чем сейчас занимается актриса
Анна Цуканова-Котт (Фото: соцсети)
В настоящее время 35-летняя актриса успешно работает в качестве режиссёра и создателя музыкальных видео. Цуканова-Котт читает лекции и записывает подкасты с лучшими представителями индустрии. Она обещает научить всех желающих снимать креативные видео. Кроме того, актриса выступает в качестве основательницы компании «КиноЕда», которая занимается приготовлением обедов для актёров кино. В 2023 году артистка купила квартиру в Москве, а тремя годами ранее обзавелась недвижимостью в Таиланде.
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Елена Генералова