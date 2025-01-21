Измена мужу с женатым актером: почему Анна Цуканова-Котт скрывала развод и как на самом деле распался брак

Вот и еще один звездный брак подошел к концу. На днях актриса Анна Цуканова-Котт сообщила о разводе с российским режиссером и сценаристом Александром Коттом. Отношения были расторгнуты еще в 2023 году, но пара умело смогла это скрыть от публики.