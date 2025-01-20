«Двигаемся дальше!»: Анна Цуканова-Котт целый год скрывала развод с режиссёром Александром Коттом после 18 лет брака

Анна Цуканова-Котт (фото: соцсети)
Анна Цуканова-Котт шокировала поклонников новостью – она уже год как в разводе. Оказывается, в 2023 году её брак с режиссёром Александром Коттом дал трещину, и супруги развелись.
35-летняя актриса сообщила о разводе в своих соцсетях. Поклонники даже не догадывались, что Цуканова-Котт уже целый год живёт без мужа. Однако обсудить произошедшее под постом не удалось, поскольку Анна закрыла комментарии, дабы избежать хейта и неудобных вопросов.
Звезда написала, что 18-летний брак подарил её двоих детей, а в сердце у неё осталась только благодарность и любовь. Сейчас, по словам актрисы, они с бывшим мужем остались лучшими друзьями и любящими родителями.
В браке родились сын Михаил, которому сейчас 15 лет, и дочь Лия, которой летом исполнится шесть лет.
Со стороны брак Анны и Александра выглядит идеальным, поэтому неизвестно, по какой именно причине они развелись.
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Звезда написала, что 18-летний брак подарил её двоих детей, а в сердце у неё осталась только благодарность и любовь. Сейчас, по словам актрисы, они с бывшим мужем остались лучшими друзьями и любящими родителями.
В браке родились сын Михаил, которому сейчас 15 лет, и дочь Лия, которой летом исполнится шесть лет.
Со стороны брак Анны и Александра выглядит идеальным, поэтому неизвестно, по какой именно причине они развелись.
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Анастасия Чинкова