Анна Цуканова-Котт призналась, что только учится финансовой грамотности
Актриса Анна Цуканова-Котт откровенно рассказала о своём отношении к деньгам и призналась, что пока не считает себя финансово дисциплинированным человеком. По её словам, вопросы бюджета и крупных расходов в семье чаще всего берёт на себя супруг — Михаил Врубель. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Анна отметила, что всегда была больше сосредоточена на творчестве, чем на финансах. Сейчас она старается вырабатывать полезные привычки и учится грамотному обращению с деньгами. В частности, актриса поставила себе цель регулярно откладывать часть дохода и формировать накопления.
По словам Цукановой-Котт, навыкам финансовой ответственности она обучает и своих детей. Более того, сын уже демонстрирует хорошие результаты, поэтому иногда сама мама берёт с него пример.
Также актриса поделилась предпринимательскими планами. Вдохновившись опытом своего друга, Павла Деревянко, она задумалась о запуске собственного бренда одежды и не исключает, что в будущем попробует себя в модном бизнесе.
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