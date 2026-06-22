Анна Цуканова-Котт призналась, что только учится финансовой грамотности

22 июня 2026, 13:30

Анна Цуканова-Котт рассказала, кому доверяет управление семейным бюджетом

Анна Цуканова-Котт (Фото: Instagram* / @anna_tsukanova_kott)

Актриса Анна Цуканова-Котт откровенно рассказала о своём отношении к деньгам и призналась, что пока не считает себя финансово дисциплинированным человеком. По её словам, вопросы бюджета и крупных расходов в семье чаще всего берёт на себя супруг — Михаил Врубель. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».