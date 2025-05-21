Анна Заворотнюк опубликовала фото с бабушкой и сыном

Валентина Заворотнюк с правнуком Марселем (Фото: Instagram*, @anna_zavorotnyuk)
В личном блоге модель Анна Заворотнюк поделилась семейной фотографией: на ней запечатлены народная артистка России Валентина Заворотнюк, бабушка Анны, и её сын Марсель.
На снимке Валентина Борисовна держит на руках правнука. Лицо младенца Анна предпочла скрыть.
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк стала мамой в апреле 2025 года. Вскоре после рождения сына Анна решила прилететь в Москву, чтобы познакомить ребёнка с его семьей.
Стоит отметить, что Анна Заворотнюк всегда была близка с бабушкой. В то время как Анастасия проходила курс лечения, Валентина Борисовна поддерживала внучку и не давала ей упасть духом.
Напомним, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла 29 мая 2024 года, после нескольких лет борьбы с глиобластомой.
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*запрещён в РФ.
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк стала мамой в апреле 2025 года. Вскоре после рождения сына Анна решила прилететь в Москву, чтобы познакомить ребёнка с его семьей.
Стоит отметить, что Анна Заворотнюк всегда была близка с бабушкой. В то время как Анастасия проходила курс лечения, Валентина Борисовна поддерживала внучку и не давала ей упасть духом.
Напомним, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла 29 мая 2024 года, после нескольких лет борьбы с глиобластомой.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина