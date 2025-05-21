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Анна Заворотнюк опубликовала фото с бабушкой и сыном

Валентина Заворотнюк с правнуком Марселем (Фото: Instagram*, @anna_zavorotnyuk)

Валентина Заворотнюк с правнуком Марселем (Фото: Instagram*, @anna_zavorotnyuk)

В личном блоге модель Анна Заворотнюк поделилась семейной фотографией: на ней запечатлены народная артистка России Валентина Заворотнюк, бабушка Анны, и её сын Марсель.
На снимке Валентина Борисовна держит на руках правнука. Лицо младенца Анна предпочла скрыть.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк стала мамой в апреле 2025 года. Вскоре после рождения сына Анна решила прилететь в Москву, чтобы познакомить ребёнка с его семьей.

Стоит отметить, что Анна Заворотнюк всегда была близка с бабушкой. В то время как Анастасия проходила курс лечения, Валентина Борисовна поддерживала внучку и не давала ей упасть духом.

Напомним, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла 29 мая 2024 года, после нескольких лет борьбы с глиобластомой.

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#дети
#фотография
#соцсети
Юлия Снигирь показала редкое фото сына от Евгения Цыганова: «Как мальчик похож на папу!»
Юлия Снигирь опубликовала фото 9-летнего сына Федора
21 мая 2025, 12:00

Юлия Снигирь (Фото: Инстаграм* @yuliasnigir)

Актриса Юлия Снигирь поделилась своей радостью. У ее единственного сына начались школьные каникулы.
Юлия и Евгений Цыганов воспитывают девятилетнего сына Федора. Актеры заботятся о безопасности наследника и не желают, чтобы он в юном возрасте становился объектом пристального внимания. Ребенка практически не показывают общественности, поэтому каждый новый снимок школьника приносит большую радость фанатам пары.

Сын Юлии Снигирь Федор (Фото: Инстаграм* @yuliasnigir)


Снигирь показала яркий снимок Федора. Мальчика запечатлели в школе во время баскетбольного матча. Школьник предстал с мячом в руках в спортивной форме. Юлия отметила, что теперь 2-й класс «позади».

«Как мальчик похож на папу!», «Классный такой, уже совсем большой», «Отличная семья, чудесного лета мальчику и родителям», «Еще чуть-чуть и позади вся начальная школа, как же летит время», — подчеркнули пользователи Сети.

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#школа
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#школьник
#актеры
#пользователи
#мальчик
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«В продуктовом магазине трачу больше 20 тыс. рублей»: звезда сериала «След» раскрыл свои заработки
Сергей Пиоро заявил, что может потратить на продукты более 20 тыс. рублей за раз
21 мая 2025, 11:55

Сергей Пиоро (фото: Instagram* @sergpioro)

Актёр Сергей Пиоро рассказал о своём заработке. Звезда сериалов «След» и «Универ» признался, что иногда может потратить в продуктовом магазине больше 20 тысяч рублей за один раз.
Знаменитость, помимо съёмок в кино, также выходит на театральную сцену. Несмотря на высокую загруженность, он доволен своими доходами. Тем более, учитывая, что траты у него немалые.

«Когда я вспоминаю, какой размер пенсии у моей тещи, я доволен своей зарплатой. Потому что понимаю, что иногда в продуктовом магазине трачу больше, чем эти 20000 рублей», – подчеркнул Пиоро в беседе с Леди Mail.
Артист отметил, что всё же периодами недоволен доходом, особенно когда речь заходит о строительстве дома, о котором он мечтает уже давно.

Пиоро добавил, что старается экономить. Если есть возможность, он ищет варианты подешевле или делает всё сам. Например, недавно они с супругой ездили в лесоперерабатывающую фирму для заказа деревянной двери для квартиры. В результате она обошлась им в пять тысяч рублей вместо 40 тысяч, которые бы они заплатили при заказе у мастера.

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#кино
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2-летняя дочь Андреасяна и Моряк появилась на прогулке с сумкой за 200 тыс. рублей
21 мая 2025, 11:40

Лиза Моряк (Фото: Инстаграм* @moryakliza)

Недавно Лиза Моряк во второй раз стала мамой. Она не скупится на семейный контент. Актриса снимает забавные ролики и показывает, что происходит в их с Сариком Андреасяном семье за пределами камер.
Накануне в соцсетях она показала видео со старшей дочерью от режиссера — поклонников удивила одна деталь. Оказалось, что 2-летняя Элизабет отправилась на прогулку с дорогостоящим аксессуаром.

Девочка была одета в черные брюки и в объемный полосатый свитер, а в руках дочь актрисы и режиссера держала сумку Gucci с фирменной канвой. Стоимость изделия на официальном сайте достигает 200 тысяч рублей.

Дочь Лизы Моряк Элизабет (Фото: Инстаграм* @moryakliza)


Ранее Лиза Моряк показала в соцсетях фигуру на пятый день после родов. Мама двух дочерей сняла видео в полный рост и сделала коллаж. Можно заметить, что звезда в восторге. По словам Елизаветы, она уже следит за питанием. Девушка также предпочитает снимать корсет перед приемом пищи.

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#ребёнок
#деньги
#девочка
#актриса
#режиссёр
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«Что же ты творишь, Ира!»: супермодель Ирина Шейк показала фигуру в микрокупальнике
Супермодель Ирина Шейк снялась в микрокупальнике для Calzedonia
21 мая 2025, 11:39

Ирина Шейк (Фото: Инстаграм* @irinashayk)

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном купальнике для итальянского бренда Calzedonia. Результатом фотосессии она поделилась в своем Instagram*.
Звезда подиумов показала тело в розово-красном, атласном бикини с тонкими завязками на талии. Образ дополнили черные резиновые сапоги и массивные перьевые серьги. Стилисты сделали прическу с эффектом мокрых волос, а визажисты — легкий макияж.

Ирина Шейк (Фото: Инстаграм* @irinashayk)

Поклонники приняли новые снимки с восторгом, отмечая естественную красоту 39-летней манекенщицы.
«Что же ты творишь, Ира!» — поразился один из них.
Ранее сообщалось, что Ирина Шейк надела откровенное платье на премьеру фильма «Досье 137», несмотря на новые требования дресс-кода Каннского кинофестиваля, запрещающие «голые» наряды.

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#инстаграм
#звёзды
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43-летняя телеведущая Татьяна Арно впервые стала мамой
21 мая 2025, 11:38

Татьяна Арно (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Татьяна Арно впервые стала мамой. 43-летняя телеведущая родила ещё в апреле, но рассказала о пополнении только сейчас.
«Появился на свет наш любимый сын Иван. Ваня. Иван Денисович. Трудно найти слова, чтобы выразить, что мы чувствуем все эти полтора месяца... Всеобъемлющая любовь. Целая новая вселенная», – отметила журналистка, слова которой приводит StarHit.
Вероятнее всего, ребёнка телезвезда родила от ​главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым ей давно приписывали роман.

Накануне певица Анна Семенович сделала заявление о желании родить ребёнка после 45 лет. Артистка никогда не была замужем и не имеет наследников, однако, вступив в отношения с бизнесменом Денисом Шреером, который сейчас разводится с бывшей женой, экс-солистка «Блестящих» осознала готовность впервые стать мамой.

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