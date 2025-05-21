«Что же ты творишь, Ира!»: супермодель Ирина Шейк показала фигуру в микрокупальнике

Ирина Шейк (Фото: Инстаграм* @irinashayk)
Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном купальнике для итальянского бренда Calzedonia. Результатом фотосессии она поделилась в своем Instagram*.
Звезда подиумов показала тело в розово-красном, атласном бикини с тонкими завязками на талии. Образ дополнили черные резиновые сапоги и массивные перьевые серьги. Стилисты сделали прическу с эффектом мокрых волос, а визажисты — легкий макияж.
Поклонники приняли новые снимки с восторгом, отмечая естественную красоту 39-летней манекенщицы.
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Ирина Шейк (Фото: Инстаграм* @irinashayk)
Поклонники приняли новые снимки с восторгом, отмечая естественную красоту 39-летней манекенщицы.
«Что же ты творишь, Ира!» — поразился один из них.Ранее сообщалось, что Ирина Шейк надела откровенное платье на премьеру фильма «Досье 137», несмотря на новые требования дресс-кода Каннского кинофестиваля, запрещающие «голые» наряды.
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Лидия Пономарева