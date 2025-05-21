2-летняя дочь Андреасяна и Моряк появилась на прогулке с сумкой за 200 тыс. рублей

Лиза Моряк (Фото: Инстаграм* @moryakliza)
Недавно Лиза Моряк во второй раз стала мамой. Она не скупится на семейный контент. Актриса снимает забавные ролики и показывает, что происходит в их с Сариком Андреасяном семье за пределами камер.
Накануне в соцсетях она показала видео со старшей дочерью от режиссера — поклонников удивила одна деталь. Оказалось, что 2-летняя Элизабет отправилась на прогулку с дорогостоящим аксессуаром.
Девочка была одета в черные брюки и в объемный полосатый свитер, а в руках дочь актрисы и режиссера держала сумку Gucci с фирменной канвой. Стоимость изделия на официальном сайте достигает 200 тысяч рублей.
Дочь Лизы Моряк Элизабет (Фото: Инстаграм* @moryakliza)
Ранее Лиза Моряк показала в соцсетях фигуру на пятый день после родов. Мама двух дочерей сняла видео в полный рост и сделала коллаж. Можно заметить, что звезда в восторге. По словам Елизаветы, она уже следит за питанием. Девушка также предпочитает снимать корсет перед приемом пищи.
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Девочка была одета в черные брюки и в объемный полосатый свитер, а в руках дочь актрисы и режиссера держала сумку Gucci с фирменной канвой. Стоимость изделия на официальном сайте достигает 200 тысяч рублей.
Дочь Лизы Моряк Элизабет (Фото: Инстаграм* @moryakliza)
Ранее Лиза Моряк показала в соцсетях фигуру на пятый день после родов. Мама двух дочерей сняла видео в полный рост и сделала коллаж. Можно заметить, что звезда в восторге. По словам Елизаветы, она уже следит за питанием. Девушка также предпочитает снимать корсет перед приемом пищи.
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Ольга Енгалычева