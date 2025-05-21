43-летняя телеведущая Татьяна Арно впервые стала мамой

Татьяна Арно (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Татьяна Арно впервые стала мамой. 43-летняя телеведущая родила ещё в апреле, но рассказала о пополнении только сейчас.
«Появился на свет наш любимый сын Иван. Ваня. Иван Денисович. Трудно найти слова, чтобы выразить, что мы чувствуем все эти полтора месяца... Всеобъемлющая любовь. Целая новая вселенная», – отметила журналистка, слова которой приводит StarHit.Вероятнее всего, ребёнка телезвезда родила от главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым ей давно приписывали роман.
Накануне певица Анна Семенович сделала заявление о желании родить ребёнка после 45 лет. Артистка никогда не была замужем и не имеет наследников, однако, вступив в отношения с бизнесменом Денисом Шреером, который сейчас разводится с бывшей женой, экс-солистка «Блестящих» осознала готовность впервые стать мамой.
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