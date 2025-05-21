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43-летняя телеведущая Татьяна Арно впервые стала мамой

Татьяна Арно (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Татьяна Арно (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Татьяна Арно впервые стала мамой. 43-летняя телеведущая родила ещё в апреле, но рассказала о пополнении только сейчас.
«Появился на свет наш любимый сын Иван. Ваня. Иван Денисович. Трудно найти слова, чтобы выразить, что мы чувствуем все эти полтора месяца... Всеобъемлющая любовь. Целая новая вселенная», – отметила журналистка, слова которой приводит StarHit.
Вероятнее всего, ребёнка телезвезда родила от ​главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым ей давно приписывали роман.

Накануне певица Анна Семенович сделала заявление о желании родить ребёнка после 45 лет. Артистка никогда не была замужем и не имеет наследников, однако, вступив в отношения с бизнесменом Денисом Шреером, который сейчас разводится с бывшей женой, экс-солистка «Блестящих» осознала готовность впервые стать мамой.

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Любовь Успенская рассказала об изменах: «Да, есть грешки подобного рода»
Любовь Успенская заявила, что не смогла бы простить предательство
21 мая 2025, 11:19

Любовь Успенская (Фото: Инстаграм* @uspenskayalubov_official)

Певица Любовь Успенская не обделена вниманием противоположного пола. Звезда признавалась, что ухажеров было довольно много. Однако теперь артистка решила рассказать о предательстве со стороны мужчин.
Со слов Любови, как таковых измен со стороны кавалеров в ее адрес никогда не было.

«Наверное, больше я была склонна к тому, чтобы изменить. Да, есть грешки подобного рода, но это было, простите, очень давно», — откровенничала артистка.

Вместе с тем Успенская подчеркнула, что смогла бы простить измену возлюбленного, но предательство — никогда.

«Мужчины все изменяют, какая бы ты красавица ни была. Дело не в этом. Лично для меня хуже измены может быть только предательство», — добавила певица.

Любовь призналась, что бывший муж как раз предал ее во время покупки недвижимости для звездной жены.

«Он просто переписал квартиру на себя, и все, пришлось из-за этого судиться», — обратила внимание Успенская в беседе с Общественной Службой Новостей.

В настоящее время Любовь больше не хочет вступать в отношения и думать об изменах.

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«Чуть не потеряла семью»: бывшая Егора Крида, вышедшая замуж за египетского олигарха, сделала признание
Бывшая Егора Крида Ксения Дели заявила, что чуть не потеряла семью
21 мая 2025, 11:14

Ксения Дели (фото: Instagram* @xeniadeli)

Несколько лет назад модель Ксения Дели вышла замуж за египетского олигарха Оссама Фати Раба Аль-Шарифа и родила от него дочь и сына.
Недавно девушка начала вести личный блог, в котором рассказывает всю правду о своей жизни. Она призналась, что обеспеченность не сделала её белоручкой, поскольку она продолжает самостоятельно вести быт. Также она недоумевает, как остальные блогеры находят время на ведение соцсетей и уход за семьёй.

«Хотела у вас спросить: где, скажите на милость, блогеры находят время и на рилсы, и на писанину, и вообще на жизнь?! Я вот за пару дней блогерства чуть семью не потеряла. Дочка трижды спросила, сварила ли я ей пельмени, малыш трижды покакал в один и тот же подгузник (шутка, но, как говорится, в каждой шутке…). Короче, где взять это время?! Вы часто мне пишете, просите пост про терапию и не только… Я обязательно поделюсь своей историей. Если это поможет хотя бы одному человеку сделать шаг навстречу себе, значит, все не зря», – написала 35-летняя Дели.
Напомним, что раньше Ксения, сотрудничавшая с брендом нижнего белья Victoria's Secret, не делилась подробностями личной жизни. Лишь незадолго до рождения сына она раскрыла, что находится в положении.

Также стоит отметить, что много лет назад Ксения Дели встречалась с певцом Егором Кридом, однако их отношения продлились недолго. Также девушке приписывали роман с Джастином Бибером, в клипе которого она снялась в 2015 году.

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Детей певицы Максаковой* обязали погасить ее долги по коммунальным платежам
21 мая 2025, 11:09

Мария Максакова* (фото: РИА Новости/Стрингер)

Московский мировой суд взыскал с детей оперной певицы Марии Максаковой* ее долги по коммунальным платежам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
По данным источника, иск против Ильи и Людмилы Максаковых-Игенбергс подал энергетический оператор — АО «Мосэнергосбыт». В публикации уточняется, что заявление истца к ответчикам инстанция удовлетворила частично. При этом точная сумма, которую отдали звездные наследники, не разглашается.

Стоит добавить, что судебное решение уже вступило в силу.

Напомним, покинувшая Россию Мария Максакова* пыталась оспорить права собственных детей на имущество в Москве.

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Вера Брежнева отправилась за заработком в Канны после потери многомиллионных гонораров в России
Вера Брежнева снялась в фотосессии на берегу моря в Каннах
21 мая 2025, 10:58

Вера Брежнева (фото: Instagram* @ververa)

На этой неделе во Франции проходит 78-й Каннский кинофестиваль, который посетили звёзды мировой величины. Не осталась в стороне и певица Вера Брежнева, которая приняла участие в фотосессии на Лазурном берегу.
После потери многомиллионных гонораров в России Брежнева соглашается на любую возможность заработать. В этот раз 43-летняя артистка поработала фотомоделью и снялась для нескольких зарубежных брендов.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» предстала в нескольких образах, подобранных стилистами. На ней было лёгкое синее платье, джинсовый трен с джинсами, украшенными бусинами и чёрный сарафан на бретелях.

В последнее время Брежнева активно путешествует. Она посетила Неделю моды в Париже и один из самых известных музыкальных фестивалей в мире Coachella, который проводится в Калифорнии.

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«Я была бы зарыта под ёлкой или в инвалидной коляске»: Анжелика Агурбаш о скандальном разводе с третьим мужем
Анжелика Агурбаш высказалась о насилии со стороны третьего мужа
21 мая 2025, 10:45

Анжелика Агурбаш (фото: Instagram* @angelicaagurbash)

В 2012 году певица Анжелика Агурбаш со скандалом развелась с третьим мужем – олигархом и президентом компании «Мортадель» Николаем Агурбашем. Женщина призналась, что в тот период серьёзно переживала за свою жизнь.
Артистка отметила, что решение о разводе пришло к ней после того, как супруг начал поднимать на неё руку.

«В лучшем случае я бы осталась в инвалидной коляске. А он гладил бы меня по головке: „Бедная девочка, не выдержала испытания славой“. В худшем случае была бы действительно зарыта под любой ёлкой на трёх гектарах земли», – высказалась Агурбаш в эфире программы «Новые русские сенсации».
Также Анжелика отказалась подтверждать слухи о том, что Николай по полной вкладывался в развитие её карьеры и исполнение всех прихотей. Ходили слухи, что муж потратил миллионы долларов на жену, однако, по словам Агурбаш, это раздутые домыслы, которые ничего не имеют общего с реальностью.

Однако Николай спустя 13 лет после развода продолжает утверждать, что бывшая супруга наговаривает на него, поскольку они мол даже не ссорились.

«Зачем врать, что я её бил? У нас никогда не было скандалов. Ну, может, один раз, когда по пьянке у неё срыв произошёл. Я не хочу жить с чувством, что я кого-то бил. Бред», – высказался экс-олигарх.
Агурбаш назвал свою причину развода с супругой. По его словам, она изначально вышла за него не по любви, а когда полностью воспользовалась им, выстроила свой имидж и достигла высот в карьере, поняла, что нужно идти дальше.

Недавно 54-летняя Анжелика удивила поклонников новостью о свадьбе, которая состоится этим летом. Артистка не комментировала личную жизнь, поэтому никто не знал о её новом избраннике.

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*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
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