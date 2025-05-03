Анна Заворотнюк опубликовала фото с новорожденным сыном Марселем

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk)
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в соцсетях фотографии с новорожденным сыном.
На одном из снимков девушка держит малыша Марселя на руках зимой, стоя рядом с заснеженной елкой. На втором рядом с мальчиком стоит торт с золотой надписью «Добро пожаловать домой». Кондитерское изделие украшено симпатичным медвежонком. А на третьем фото девушка наблюдает за ребенком, который лежит в люльке.
Анна Заворотнюк родила первенца Марселя 2 апреля. О ее беременности стало известно в декабре, а за несколько месяцев до этого она признавалась, что стала замужней в 2022 году. Имя избранника не раскрывается, но журналисты считают, что речь идет о бизнесмене Тимуре Исмаилове.
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*Запрещен в РФ
Анна Заворотнюк родила первенца Марселя 2 апреля. О ее беременности стало известно в декабре, а за несколько месяцев до этого она признавалась, что стала замужней в 2022 году. Имя избранника не раскрывается, но журналисты считают, что речь идет о бизнесмене Тимуре Исмаилове.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов