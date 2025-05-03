Старшая дочь Навки показала мини-платье в день 25-летия

Александра Жулина (Фото: Instagram*/sashazhulina)
Старшая дочь фигуристки Татьяны Навки Александра Жулина появилась в ресторане в мини-платье по случаю своего 25-летия. Фото наряда и кадры из ресторана девушка опубликовала в соцсетях.
Речь идет о «воздушном» черном мини-платье бюстье. Бьюти-обозреватели отмечают, что оно подчеркивает стройные длинные ноги и тонкую талию. Именинница сделала макияж по минимуму, оставив распущенные волосы. Образ получился стильным и монохромным, который дополнила стильная черная сумочка виновницы торжества.
Фото: Instagram*/sashazhulina
Жулина загадала желание в честь праздника. Перед тем, как задуть свечу, она казалась сосредоточенной и задумчивой. Александре подарили нежные цветы, которые теперь наполняют ее дом романтикой и сладкими ароматами.
Навка вышла замуж за тренера Александра Жулина в «нулевых». Пара была в браке до 2010 года.
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*Запрещен в РФ
Фото: Instagram*/sashazhulina
Жулина загадала желание в честь праздника. Перед тем, как задуть свечу, она казалась сосредоточенной и задумчивой. Александре подарили нежные цветы, которые теперь наполняют ее дом романтикой и сладкими ароматами.
Навка вышла замуж за тренера Александра Жулина в «нулевых». Пара была в браке до 2010 года.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов