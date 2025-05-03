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Старшая дочь Навки показала мини-платье в день 25-летия

Александра Жулина появилась в ресторане в мини-платье на день рождения
Александра Жулина (Фото: Instagram*/sashazhulina)

Александра Жулина (Фото: Instagram*/sashazhulina)

Старшая дочь фигуристки Татьяны Навки Александра Жулина появилась в ресторане в мини-платье по случаю своего 25-летия. Фото наряда и кадры из ресторана девушка опубликовала в соцсетях.
Речь идет о «воздушном» черном мини-платье бюстье. Бьюти-обозреватели отмечают, что оно подчеркивает стройные длинные ноги и тонкую талию. Именинница сделала макияж по минимуму, оставив распущенные волосы. Образ получился стильным и монохромным, который дополнила стильная черная сумочка виновницы торжества.

Фото: Instagram*/sashazhulina

Жулина загадала желание в честь праздника. Перед тем, как задуть свечу, она казалась сосредоточенной и задумчивой. Александре подарили нежные цветы, которые теперь наполняют ее дом романтикой и сладкими ароматами.

Навка вышла замуж за тренера Александра Жулина в «нулевых». Пара была в браке до 2010 года.

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Кристал Харрис (Фото: Instagram*/crystalhefner)

Вдове американского издателя Хью Хефнера Кристал Харрис сделал предложение бизнесмен Джеймс Уорд. Впечатлениями девушка поделилась с изданием Daily Mail.
По ее словам, пара шла по тропинке. Кристал озадачили некие записки. Сначала она даже подумала, что это просто «ранний сюрприз» по случаю дня рождения. Но в тексте был явный намек на нечто большее, отметила новоиспеченная невеста.

«Я уже плакала, когда добралась до последней записки, которая ждала меня на палубе с видом на волны. (…) Это была одна из самых продуманных вещей, которые кто-либо когда-либо делал для меня», — прокомментировала вдова Хефнера.
Кристал, по ее словам, была тронута тем, что Уорд использовал ее девичью фамилию. Магнат Playboy Хью Хефнер скончался в 2017 году на 92-м году жизни.

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03 мая 2025, 11:02

Ида Галич (Фото: Telegram: @GALICH_onok)

3 мая российской телеведущей и блогеру Иде Галич исполняется 35 лет. Она находится на пике популярности, ее имя регулярно появляется в новостной повестке, а доходы вызывают зависть даже у близких друзей.
Подробности биографии Иды Галич — в материале «Радио 1».

Чем известна Ида Галич


Ида Галич родилась 3 мая 1990 года в Германии в семье советского военного Василия Галича и медсестры Зарины. Детство Иды прошло в постоянных переездах. Семья жила во Владикавказе, Омске, Буденновске, Санкт-Петербурге. В 2002 году, когда девочке исполнилось 12 лет, семья Галич обосновалась в Москве.

В 2011 году Ида дебютировала в составе команды КВН «Осенний поцелуй», создав образ наивной и беззаботной девушки. Шесть лет в КВН подарили Галич бесценный опыт, но не принесли настоящей популярности и финансового дохода. В 2016 году Ида вместе с приятелем по КВН Антоном Каравайцевым поучаствовала в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ.

В том же году девушка начала вести свои соцсети. Она публиковала короткие смешные видео на различные жизненные темы. Первые попытки не стали особенно успешными. Однако после знакомства с Настей Ивлеевой в карьере обеих произошел настоящий прорыв.

Дружба Иды Галич с Настей Ивлеевой: от «лучших подруг» до врагов


В начале карьеры блогеров Ида и Настя были практически неразлучны — вместе снимали контент, продвигали друг друга и называли себя лучшими подругами. Отношения девушек начали ухудшаться в 2020 году, после того как Галич родила сына. Она нуждалась в поддержке, но Ивлеева, по словам Иды, оказалась не готова к такому формату дружбы.

Громкий скандал разразился в 2021 году, когда Ида заняла третье место в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых блогеров, опередив Анастасию, которая оказалась лишь на шестой строчке. В порыве радости Галич позволила себе «проехаться» по экс-подруге, заявив, что та накручивает подписчиков и обманывает их в розыгрышах. Ивлеева же язвительно поздравила Иду с достижением.

Анастасия Ивлеева и Ида Галич (Фото: Инстаграм* @galichida)

После многочисленных взаимных обвинений блогеры попытались выяснить отношения в 2022 году в студии шоу Иды «Есть вопросики». Встреча оказалась эмоциональной, но не привела к примирению. Спустя год конфликт вспыхнул с новой силой: Ивлеева обвинила Галич в пошлости, а Ида экс-подругу — в воровстве контента.

Последний всплеск ненависти между звездами произошел после скандальной «голой вечеринки», организованной Анастасией в декабре 2023 года. Несмотря на приглашение, Ида отказалась посетить мероприятие, назвав это попыткой хайпа, а не желанием восстановить дружбу.

Миллионные доходы Иды Галич


В 2019 году Ида Галич заняла 11-е место в рейтинге Forbes с доходом в 0,55 млн долларов. К 2021 году ее заработок достиг 0,85 млн долларов, что позволило войти в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров.

В одном из интервью знаменитость призналась, что могла заработать за один день до 8,5 млн рублей. При этом на команду и бытовые нужды она ежемесячно тратит более 1,5 млн рублей, включая зарплаты стилисту, пиарщику, помощнику и водителю. Услуги специалистов по домашним делам обходятся Галич более чем в 500 тыс рублей в месяц.

Бизнес Иды Галич


Помимо блога Ида Галич активно развивает свой бизнес. В 2021 году она запустила сервис доставки суши и роллов YOJI, позиционируя его как премиальный. Цены в сервисе значительно выше среднерыночных: стоимость роллов варьируется от 390 до 990 рублей.

Ида Галич (Фото: Инстаграм* @yoji.moscow)

Несмотря на критику со стороны других блогеров, которые отмечали завышенные цены при среднем качестве, бизнес Галич продолжает расти. В 2022 году YOJI принес ей 5,9 млн рублей дохода, а в 2023 году выручка возросла до 8,1 млн рублей с чистой прибылью 2,7 млн рублей.

Недвижимость Иды Галич


У Иды Галич есть пять квартир в российской столице, а также загородный особняк стоимостью 30 млн рублей. В январе 2023 года блогер поделилась планами приобрести недвижимость в Сочи.

Личная жизнь Иды Галич


Первым мужем Иды Галич стал осетинец Алан Басиев. 11 мая 2018 года влюбленные сыграли свадьбу. 7 февраля 2020 года Ида родила сына Леона.

Семейное счастье пары продлилось недолго — в декабре того же года они объявили о расставании. Официальный развод состоялся в апреле 2021 года. Поклонники строили различные версии о причинах расставания, самой популярной из которых была финансовая — якобы муж зарабатывал в разы меньше звездной жены. Но Ида опровергла эту теорию, заявив, что «финансы и распад союза никак не связаны» и что она «может позволить себе просто любить человека».

Спустя время, в одном из интервью, Галич признала, что развод был болезненным, но необходимым решением.

После развода Ида Галич некоторое время встречалась с блогером Стасом Круглицким (известным как «Стас просто класс»). Их отношения длились около полугода.

В конце 2023 года стало известно о романе Иды Галич с бизнесменом Олегом Ледвичем. Возлюбленный телеведущей из состоятельной семьи — его отец руководит частной сетью городских катков в Москве. Сам Олег является совладельцем компании, занимающейся монтажом промышленных машин и оборудования.

Ида Галич и Олег Ледвич (Фото: Инстаграм* @galichida)

1 января 2025 года Ида объявила о помолвке с Ледвичем, а через несколько недель сообщила, что ждет второго ребенка.

Что Ида Галич говорила о своей груди и комплексах


Ида Галич в своем Telegram-канале делилась, что подписчики регулярно задают ей вопрос: «Где грудь?». Зачастую фанаты советуют ей увеличить бюст.

«Вообще не понимаю, как я держусь и не сдаюсь под натиском "Ида, где грудь?!" Удивительная выдержка! Как я тут-то не сломалась, не знаю. Все эти годы, пока я в медиа, не было ни одного фото и видео без подобного едкого комментария. Здесь хочется признаться в любви к своему серому веществу и сказать спасибо, что данный комплекс не надо побеждать, потому что общество мне его не навязало», — рассказала она.

Также блогер раскрыла, что долгое время стеснялась своих рук.

Конфликт Иды Галич с Люсей Чеботиной


Весной 2023 года между Идой Галич и певицей Люсей Чеботиной произошел скандал. Ида публично обвинила Люсю в срыве съемок своего шоу «1-11», назвав ее поведение «свинским». Компания ждала звезду, дети были готовы к съемкам, но Чеботина просто не пришла на площадку.

Ситуация переросла во взаимные обвинения: команда Люси заявила, что никакой официальной договоренности не было, Ида же настаивала на обратном и обещала предоставить скриншоты переписок, подтверждающие ее правоту. Такая публичная перепалка вызвала удивление даже у коллег блогеров.

После долгой соры звезды все-таки решили зарыть топор войны и помириться. Примирение звезд произошло на премии VOICE. Там Ида и Люся не стали игнорировать присутствие друг друга и мило пообщались.

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Александр Васильев рассказал о разводе из-за измены
Искусствовед Александр Васильев высказался об отсутствии детей
03 мая 2025, 10:43

Александр Васильев (Фото: Телеграм@alexandre_vassiliev1)

Александр Васильев поделился воспоминаниями о своем браке с француженкой Анне Мишлин Жан Бодимон. Искусствовед также высказался, как он относится к тому, что у него нет детей.
Первоначально брак с Жан Бодимон носил фиктивный брак. Однако затем их отношения переросли в полноценный союз.

«Постепенно наш союз, при всей фиктивности, из платонического перевоплотился в консумированный, а проще говоря, стал довершенным. Со всеми вытекающими из этого определения супружескими отношениями. То есть мы зажили нормальной жизнью мужа и жены», - приводит слова Васильева Starhit.ru.
Васильев признался, что их брак расстался из-за измены супруги. Женщина недавно скончалась из-за ковида.

Насчет отсутствия наследников 66-летний историк заявил, что не переживает по этому поводу. Васильев считает наличие детей не гарантирует защиту от одиночества в преклонном возрасте.

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Алана Мамаева отреагировала на сравнение ее сына с известным блогером
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03 мая 2025, 10:12

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Алана Мамаева прокомментировала сообщения в социальных сетях о сходстве ее сына блогером Даней Милохиным. Пользователи отметили, что образ сына модели Алекса повторяет стиль Дани.
Мамаева иронично заявила, что ее сын схож с еще несколькими звездными личностями.

«А еще он похож на Эминема, Кемстача, кого вы там еще писали? Но вообще мы косили под Хеджина», — написала Алана.
Алекс родился в браке Мамаевой с кикбоксером Александром Липовым. Позже пара рассталась. Во второй раз Алана вышла замуж за бывшего игрока футбольной сборной России Павла Мамаева. У них на свет появилась дочь Алиса. В итоге их брак распался со скандалом. Стороны до сих пор ведут судебные тяжбы из-за алиментов и раздела имущества.

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Сын Дмитрия Нагиева: Меня с детства пытали папиным творчеством
03 мая 2025, 09:46

Дмитрий Нагиев (Фото: Instagram* @nagiev.universal)

Сын телеведущего Дмитрия Нагиева рассказал о психологических проблемах из-за своей звездной фамилии. Кирилл поведал о внутренних переживаниях в личном блоге.
Молодой человек попал в актерскую школу отца в Дубае. Кирилл признался, что обучение дается ему крайне сложно. Но парень не сдается.

«Меня с детства пытали папиным творчеством. Пока, все что я здесь заработал, это расстройство психики. Положил, так сказать, все яйца в одну корзину. Держусь», — написал Кирилл.
Подписчики Кирилла желают ему терпения и больше сил на непростом пути.

В конце апреля стало известно, что Дмитрий Нагиев получил повреждение ноги. Производственная травма произошла во время демонстрации трюка на собственных курсах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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