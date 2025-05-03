«Я уже плакала»: вдове Хью Хефнера сделали предложение через 8 лет после его смерти

Кристал Харрис (Фото: Instagram*/crystalhefner)
Вдове американского издателя Хью Хефнера Кристал Харрис сделал предложение бизнесмен Джеймс Уорд. Впечатлениями девушка поделилась с изданием Daily Mail.
По ее словам, пара шла по тропинке. Кристал озадачили некие записки. Сначала она даже подумала, что это просто «ранний сюрприз» по случаю дня рождения. Но в тексте был явный намек на нечто большее, отметила новоиспеченная невеста.
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«Я уже плакала, когда добралась до последней записки, которая ждала меня на палубе с видом на волны. (…) Это была одна из самых продуманных вещей, которые кто-либо когда-либо делал для меня», — прокомментировала вдова Хефнера.Кристал, по ее словам, была тронута тем, что Уорд использовал ее девичью фамилию. Магнат Playboy Хью Хефнер скончался в 2017 году на 92-м году жизни.
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