Бывшая солистка «Демо» показала фигуру после отказа от сахара

Саша Зверева (Фото: Instagram*/sashazvereva)
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева отказалась от сахара из-за страха за собственное здоровье. Подробностями солистка поделилась в соцсетях.
По словам Зверевой, она увидела показания глюкометра, говорящие о преддиабетическом состоянии. При этом женщина благодарна за сложившуюся ситуацию, ведь ей удалось привести в порядок фигуру.
Фото: Instagram*/sashazvereva
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Фото: Instagram*/sashazvereva
«Очень благодарна моему преддиабету за эту фигуру, (…) от которой я в диком восторге…», — подписала Зверева видеокадры.Звезда добавила, что благодаря отказу от сахара, она избавилась от «незаметного мусора» в жизни.
«За все благодарю», — подытожила Зверева.Ранее сообщалось, кто из известных блогеров решил попробовать себя в политике.
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