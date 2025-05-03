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Бывшая солистка «Демо» показала фигуру после отказа от сахара

Экс-солистка «Демо» Зверева отказалась от сахара из-за страха за свое здоровье
Саша Зверева (Фото: Instagram*/sashazvereva)

Саша Зверева (Фото: Instagram*/sashazvereva)

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева отказалась от сахара из-за страха за собственное здоровье. Подробностями солистка поделилась в соцсетях.
По словам Зверевой, она увидела показания глюкометра, говорящие о преддиабетическом состоянии. При этом женщина благодарна за сложившуюся ситуацию, ведь ей удалось привести в порядок фигуру.

Фото: Instagram*/sashazvereva

«Очень благодарна моему преддиабету за эту фигуру, (…) от которой я в диком восторге…», — подписала Зверева видеокадры.
Звезда добавила, что благодаря отказу от сахара, она избавилась от «незаметного мусора» в жизни.

«За все благодарю», — подытожила Зверева.
Ранее сообщалось, кто из известных блогеров решил попробовать себя в политике.

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Диана Гурцкая обратилась к умершему мужу
Певица Диана Гурцкая посвятила пост скончавшемуся мужу
03 мая 2025, 15:04

Диана Гурцкая (Фото: Инстаграм* @diana.gurtskaya.official)

Диана Гурцкая посвятила пост в честь своего умершего мужа. Сегодня Петру Кучеренко исполнилось бы 48 лет.
20 мая 2023-го года Петр скончался из-за проблем с сердцем. Ему стало плохо на борту самолета, который летел из Кубы в Москву. Лайнер экстренно посадили в Минеральных Водах. Муж певицы умер, несмотря на усилия медиков.

«Со временем я убеждаюсь, что наша любовь не ушла вслед за тобой, а просто изменила форму. Ты в каждом моем слове и улыбке, в каждом решении, ты в каждой безмолвной паузе, ты — здесь. Этот светлый день навсегда в моем сердце. С днем рождения, мой ангел. Я тебя люблю», — написала Диана в личном блоге.

Диана и Петр поженились в сентябре 2005 года. У пары родился сын. В 2022 году певице было присвоено звание Народной артистки России.

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«Мы все тебя очень любим!»: Боярская опубликовала видео с Козловским в день его 40-летия
Боярская поздравила Козловского с днем рождения
03 мая 2025, 14:33

Лиза Боярская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Видео с актером Данилой Козловским опубликовала в соцсетях артистка Елизавета Боярская. Исполнитель главной роли в фильме «Одиночка» отмечает сегодня 40-летний юбилей.
«Даня! Данечка! Дорогой друг! Дорогой и любимый партнер. Дорогой однокурсник! С днем рождения! Будь счастлив — как мы на этой фотографии! Мы все тебя очень любим! Мы всегда рядом!» — сказано в поздравлении.


Фото: Instagram*/lizavetabo

Бьюти-обозреватели отмечают, что у Козловского был конфликт с Виталием Бородиным, который возглавляет Федеральный антикоррупционный проект. Артист не работал на родине два года. Известно о сотрудничестве Козловского с режиссером театра Саввой Савельевым. После премьеры моноспектакля «Frank» на Кипре в феврале прошлого года, исполнитель главной роли в фильме «Духлесс» гастролировал по Азии и Европе.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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Саша Стоун намерен стать политиком
Блогер Саша Стоун: Мы метимся в Госдуму
03 мая 2025, 14:13

Саша Стоун (Фото: Telegram/@sashastone)

Саша Стоун заявил, что хочет кардинально сменить род своей деятельности. Блогер намерен стать политиком.
Саша подчеркнул, что реализация его цели уже началась. Для этого он собрал целую команду.

«Мы метимся в Госдуму, я работаю не один, а с большой командой. Это исключительно мое решение, хочется заниматься большими спортивными проектами. Надо заниматься тем, что приносит тебе удовольствие», — сказал Стоун в шоу Карины Нигай.
26-летний экс-спортсмен признался, что перестал чувствовать острое желание продолжать деятельность блогера. Саша считает, что пришло сделать следующий шаг в своей жизни.

Саша Стоун (Александр Зарубин) участвовал в нескольких реалити-шоу. Весной этого года он поступил в Российскую академию народного хозяйства.

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Кети Топурия откровенно рассказала, почему отказалась кормить грудью третьего ребенка
Кети Топурия заявила, что ей нельзя кормить грудью из-за возможного мастита
03 мая 2025, 13:07

Кети Топурия (Фото: Инстаграм* @keti_one_official)

Кети Топурия рассказала, почему отказалась кормить грудью третьего ребенка. Об этом певица сообщила в «ШБ-Шоу».
По словам исполнительницы, она столкнулась с ситуацией, из-за которой у нее был высокий риск тяжелого заболевания. Переизбыток молока и сложное состояние молочных протоков у солистки «А’Студио» могли перерасти в мастит.

«Вообще это довольно непредсказуемо и невозможно понять. Только когда кормишь и понимаешь, все хорошо у тебя там или нет», — добавила Топурия.

После первой и второй беременности такой проблемы не было, заключила Кети.

Напомним, в 2024 году у певицы и предпринимателя Льва Деньгова родилась дочь Николь.

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#брак
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#заболевания
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«Латвийские власти дали маху»: Троицкий* заявил, что Пугачева больше не посетит страну
Троицкий* заявил, что Пугачева больше не приедет в Латвию из-за Орбакайте
03 мая 2025, 12:54

Алла Пугачева (фото: Инстаграм** @alla_orfey)

Музыкальный критик Артемий Троицкий* заявил, что власти Латвии совершили ошибку, запретив въезд Кристине Орбакайте, и «опрометчиво» забыли, чья она дочь. По его мнению, из-за их решения Алла Пугачева больше не захочет появляться в прибалтийской стране.
«Я думаю, что латвийские власти совершили определенную глупость, потому что не учли того элементарного фактора, что Кристина Орбакайте в первую очередь не самостоятельная артистка, а дочь Аллы Борисовны Пугачевой. Хорошо известно, что Алла Пугачева давным-давно и очень тесно связана с Латвией», — напомнил Троицкий*.
Один из первых пропагандистов рок-музыки в СССР пояснил, что Алла Борисовна посещала Латвию с конца 1970-х. Там звезда эстрады лечилась и отдыхала. Также, по его словам, в июле этого года она собиралась приехать в Юрмалу на фестиваль, который организовала ее подруга и коллега по сцене Лайма Вайкуле.
«Боюсь, что уже можно об этом говорить в прошедшем времени. Теперь, скорее всего, Алла Борисовна в Латвию не приедет. Не думаю, что это для Латвии большая трагедия, но в то же время история достаточно неприятная. Так что с Кристиной, я думаю, латвийские власти слегка дали маху», — добавил музыкальный критик.
Власти Латвии внесли Кристину Орбакайте в «черный список». Певице припомнили концерт в Крыму осенью 2022 года, а также обвинили в «участии в различных мероприятиях российской пропаганды». Теперь поп-звезда не сможет выступить 1 июня в Юрмале, как обещала своим фанатам.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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