Анна Заворотнюк опубликовала трогательное фото с маленьким сыном на руках

Анна Заворотнюк (фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк опубликовала в личном блоге новый снимок с малышом. Молодая мама нежно обнимала Марселя и улыбалась.



Напомним, что дочь Анастасии Заворотнюк и её супруг, бизнесмен Тимур Исмаилов, впервые стали родителями 2 апреля. У пары родился сын, которого назвали Марселем. Девушка пока скрывает лицо первенца, но всё равно публикует трогательные фотографии с ним.

Накануне, в День защиты детей, Анна опубликовала фото с малышом в уютной домашней атмосфере. Заворотнюк выбрала комфортный и нежный образ с футболкой в морском стиле, белой рубашкой и джинсовой юбкой.

Анна Заворотнюк с сыном (фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)
29 мая семья Анастасии Заворотнюк собралась у её могилы на Троекуровском кладбище в годовщину её смерти. После этого дочь актрисы написала в личном блоге, что ей всегда будет не хватать мамы. Также она призналась, что мечтала бы познакомить самого близкого человека с её первым внуком.

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