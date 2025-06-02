Анна Заворотнюк опубликовала трогательное фото с маленьким сыном на руках

Анна Заворотнюк опубликовала в личном блоге новый снимок с малышом. Молодая мама нежно обнимала Марселя и улыбалась.
Напомним, что дочь Анастасии Заворотнюк и её супруг, бизнесмен Тимур Исмаилов, впервые стали родителями 2 апреля. У пары родился сын, которого назвали Марселем. Девушка пока скрывает лицо первенца, но всё равно публикует трогательные фотографии с ним.
Накануне, в День защиты детей, Анна опубликовала фото с малышом в уютной домашней атмосфере. Заворотнюк выбрала комфортный и нежный образ с футболкой в морском стиле, белой рубашкой и джинсовой юбкой.